Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Bazı Deniz Otobüsü ve feribot seferleri iptal oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

Bu sebeple deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

07.00 Yalova-Pendik, 07.00 Pendik-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik- Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.00 Pendik-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 14.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 16.00 Yalova-Pendik, 16.00 Pendik-Yalova, 17.00 Yalova-Pendik, 18.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik, 20.00 Pendik-Yalova.

Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Narlı-Marmara ve Narlı- Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında, yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de seferler yapılacak, diğer planlı tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılacak.

Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerinin gün içerisinde netlik kazanacağı açıklandı.