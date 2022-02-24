°
Şehir seçiniz
    BİST2.016-0.07EURO15.670.08USD13.81-0.03ALTIN847.240.43
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamDeniz ulaşımına "fırtına" engeli: Bazı Deniz Otobüsü ve feribot seferleri iptal oldu
    HaberlerYaşam Haberleri Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Bazı Deniz Otobüsü ve feribot seferleri iptal oldu
    ABONE OL

    Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Bazı Deniz Otobüsü ve feribot seferleri iptal oldu

    Olumsuz hava şartları nedeniyle, İstanbul Deniz Otobüsleri ile Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

    24.02.2022 - 00:42 |
    Deniz ulaşımına "fırtına" engeli: Bazı Deniz Otobüsü ve feribot seferleri iptal oldu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

    Bu sebeple deniz ulaşımını sağlayan İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ bazı seferlerin yapılamayacağını duyurdu.

    İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmede iptal olan seferler şunlar:

    07.00 Yalova-Pendik, 07.00 Pendik-Yalova, 08.00 Yalova-Pendik, 08.00 Pendik- Yalova, 09.00 Yalova-Pendik, 09.00 Pendik-Yalova, 10.00 Yalova-Pendik, 10.00 Pendik-Yalova, 11.00 Pendik-Yalova, 11.00 Yalova-Pendik, 12.00 Pendik-Yalova, 12.00 Yalova-Pendik, 14.00 Pendik-Yalova, 14.00 Yalova-Pendik, 15.00 Yalova-Pendik, 15.00 Pendik-Yalova, 16.00 Yalova-Pendik, 16.00 Pendik-Yalova, 17.00 Yalova-Pendik, 18.00 Pendik-Yalova, 18.00 Yalova-Pendik, 19.00 Yalova-Pendik, 19.00 Pendik-Yalova, 20.00 Yalova-Pendik, 20.00 Pendik-Yalova.

    Kuzey Ege'de yapılması planlanan bazı feribot seferleri de iptal edildi. İşte o seferler:

    Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

    Buna göre, Narlı-Marmara ve Narlı- Paşalimanı Adası (Balıklı) hattında, yapılması planlanan tarifeli tüm seferler iptal edildi.

    Geyikli-Bozcaada hattında ise, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de seferler yapılacak, diğer planlı tüm seferler iptal edildi.

    Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri yapılacak.

    Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerinin gün içerisinde netlik kazanacağı açıklandı.

    GÜNCEL HABERLER

    Rusya açıkladı! 'Donetsk ve Luhank'tan yardım çağrısı'

    Rusya açıkladı! 'Donetsk ve Luhank'tan yardım çağrısı'

    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir

    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir

    Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4’e yükseldi

    Güngör Arslan cinayetinde adliyeye sevk edilenlerin sayısı 4’e yükseldi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rusya açıkladı! 'Donetsk ve Luhank'tan yardım çağrısı'

    Rusya açıkladı! 'Donetsk ve Luhank'tan yardım çağrısı'

    Sıradaki Haber
    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir

    Ankara Emniyet Müdürlüğü: Doku ailesinin gözaltına alınması söz konusu değildir

    Sıradaki Haber
    Balık fiyatları artışa geçti! Kilosu 70 TL'ye çıktı

    Balık fiyatları artışa geçti! Kilosu 70 TL'ye çıktı

    Sıradaki Haber
    Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!

    Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Destek Komutanlığı işçi alacak!
    Sıradaki Haber