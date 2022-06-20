DBP’li Saliha Aydeniz hakkında flaş gelişme!

Polise tokat atılmasıyla ilgili DBP’li Saliha Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Başsavcılık, Aydeniz hakkında "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık daha sonra olayla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı vermişti. Aydeniz'le ilgili soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.