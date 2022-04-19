GaziosmanpaÅŸa Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã–nleyici Hizmetler BÃ¼ro ve GÃ¼venlik BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ yabancÄ± uyruklu ÅŸÃ¼phelinin bahÃ§ede oynayan Ã§ocuklarÄ± gizlice videoya Ã§ekip sosyal medyada paylaÅŸmasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma sonucunda ÅŸÃ¼phelinin Pakistan uyruklu S.A.(24) adlÄ± ÅŸÃ¼pheli olduÄŸu tespit edildi. SÃ¶z konusu ÅŸÃ¼pheli bugÃ¼n saat 05.45 sÄ±ralarÄ±nda Ãœmraniye Dudullu Mahallesi GÃ¶ztepe Caddesinde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheli S.A. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.Â

BEN TÃœRKÄ°YE'DE YENÄ° GELDÄ°ÄžÄ°MDEN DOLAYI PAYLAÅžIMIN SUÃ‡ OLDUÄžUNU BÄ°LMÄ°YORDUMÂ

Sorgusunda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri kendisinin Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen S.A.'nÄ±n "YaklaÅŸÄ±k 3-4 ay Ã¶nce illegal yollardan Ä°ran Ã¼zerinden DoÄŸubeyazÄ±t'a geldim. Daha sonra Ä°stanbul'a geldim. GaziosmanpaÅŸa!da aÃ§Ä±k adresini bilmediÄŸim bir yerde yaÅŸÄ±yorum. GÃ¼nÃ¼birlik iÅŸlerde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Pasaportum ve kimlik belgem yok. Pakistan'da karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m herhangi bir suÃ§um yok. YaklaÅŸÄ±k 3-4 gÃ¼n Ã¶nce GaziosmanpaÅŸa'da adresini bilmediÄŸim bir yerde cep telefonum ile Ã§ekim yaparak paylaÅŸtÄ±m. PaylaÅŸÄ±mÄ±m Ã¼zerine Ã§ok yorum alÄ±nca ben de TÃ¼rkÃ§e bilmediÄŸimden yorumlarÄ± bir arkadaÅŸa okuttum. ArkadaÅŸÄ±m sÃ¶ylemesi Ã¼zerine paylaÅŸÄ±mÄ± hemen sildim. Ve korktuÄŸum iÃ§in hesabÄ± da kapattÄ±m. Ben TÃ¼rkiye'ye yeni geldiÄŸim iÃ§in paylaÅŸÄ±mÄ±n suÃ§ olduÄŸunu bilmiyordum. Zaten videoda kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklarÄ±n olduÄŸunu paylaÅŸÄ±m yaptÄ±ktan sonra farkettim. Benim amacÄ±m Ã¶ylesine gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ Ã§ekmekti. Herhangi bir suÃ§ iÅŸleme amacÄ±m yoktu. Ã‡ok piÅŸmanÄ±m. PaylaÅŸÄ±mlarÄ±n suÃ§ olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendikten sonra moralim bozuldu. Ben buraya yaÅŸamak ve Ã§alÄ±ÅŸmak iÃ§in geldim. SuÃ§ iÅŸlemek kastÄ±m ve amacÄ±m yoktur." ÅŸeklinde ifade verdiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â