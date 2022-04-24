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    YaşamÇiçeklerle kaplanan Akdamar Adası'na fotoğrafçı akını
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    Çiçeklerle kaplanan Akdamar Adası'na fotoğrafçı akını

    Van'ın Gevaş ilçesinde her yıl binlerce turist ziyaret ettiği Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açması ile ayrı bir güzelliğe büründü. Oluşan manzaraya Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de eklenince, bölge fotoğrafçıların akınına uğradı.

    24.04.2022 - 09:54 |
    Çiçeklerle kaplanan Akdamar Adası'na fotoğrafçı akını

    Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi kilise, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla ayrı bir güzelliğe kavuştu. Van Gölü'nün turkuaz rengi ile Artos Dağı'nın karla kaplı görüntüsü de oluşan manzaraya eklenince, Akdamar Adası fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğrafçı bölgeye gelirken, İranlı turistler de manzaranın tadını çıkarıp bol bol fotoğraf çekti.

    'FOTOĞRAFÇILAR İÇİN BULUNMAZ NİMET'

    Fotoğrafçı Murat Doğan, pandemi nedeniyle 2 yıldır Akdamar Adası'na gelemediklerini belirterek, "Baharın gelişiyle birlikte badem ağaçlarının açması, görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf sanatçıları olarak dört gözle bugünü bekliyorduk. Dağlarda kar var; gölün mavisi, çiçeklerin rengi, fotoğrafçılar için bulunmaz nimet. Özellikle bu hafta ve önümüzdeki hafta ada fotoğrafçı akınına uğruyor" dedi.

    Çiçeklerle kaplanan Akdamar Adasına fotoğrafçı akını

    'ÇOK GÜZEL KARELER ÇEKTİK'

    30 kişilik fotoğrafçı grubuyla gelen sınıf öğretmeni Esra Kartal da "Buraya geldik ve Ada'nın rengarenk elbisesini giymiş halini gördük. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel kareler çektik. Bu anları fotoğrafladığım için çok mutluyum" dedi. Özlem Avcı ise 7-8 aydır Van'da olduğunu ve fotoğraf çekmek için Ada'nın bu halini beklediğini belirterek, "Ve Ada şu an harika görünüyor. Göl, martılar, çiçekler çok güzel ve çok güzel kareler çektik. Çok mutluyum" diye konuştu.

    ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI

    Bu arada Van Büyükşehir Belediyesi, Van Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce, 1'nci Akdamar Badem Çiçeği Foto Safari Fotoğraf Maratonu Yarışması düzenlenecek.

    Akdamar Adası'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliğini ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmada; çekilen fotoğrafların sadece 24-25-26 Nisan tarihlerine ait olmasının beklendiği açıklandı. Ödüllü yarışmada birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye ise bin lira ödül verilecek.

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