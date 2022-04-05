Celal Seyit olayı nedir, cinayet mi? Müge Anlı’da işlenen olayda Bülent Tuna kimdir?

Suriye uyruklu olan Celal Seyit'in kaybında tüm oklar, ablasının dini nikahlı eski eşi Bülent Tuna'yı gösterince Tuna 30 Mart’ta yayına katıldı. Tuna'nın canlı yayında 'Benim pompalı tüfeğim var.' sözleri üstüne Müge Anlı'nın 'Madem silahlara merakın var, git ülkeni savun o zaman' cevabı sosyal medyanın gündemine oturdu.

CELAL SEYİT OLAYI NEDİR, BÜLENT TUNA KİMDİR?

2017 yılından beri kayıp olan 13 yaşındaki Celal Seyit olayında şüpheli Bülent Tuna, yayında Nur Seyit ile yüzleşti.

Nur Seyit’in mahalledeki bakkal ile kaçtığını öne süren Tuna, yerini öğrenmek için 13 yaşındaki Celal’e şiddet uyguladığı iddialarını ise reddetti.

“SENİN POMPALI TÜFEKLE NE İŞİN VAR?”

Taraflar birbirlerini 30 Mart’taki yayında suçlarken, Müge Anlı’nın pompalı tüfek tepkisi gündeme damga vurdu. Suriyeli Bülent Tuna’nın sözleri ve tavırları karşısında adeta çıldıran Müge Anlı, Tuna’nın evinden çıkan pompalı tüfek ile ilgili verdi, veriştirdi.

Silahı internetten aldığını söyleyen Suriyeliye dönen Anlı, “Senin pompalı tüfekle ne işin var?” diye sordu.

“POMPALI TÜFEĞE MERAKLIYSAN GİDİP ÜLKENİ KORUSAYDIN”

Tuna’nın “Bugün Türkiye’de herkesin evinde var.” sözlerine daha da sinirlenen Anlı, “Türkiye’de kimsenin evinde yok. Niye bizim evde yok? Siz buraya savaşmaya mı geldiniz? Antalya’da pompalı tüfekle sizin ne işiniz var? Bir gün herkesin evini arasınlar da bunlardaki silahları bir toplasınlar. O kadar çok pompalı tüfeğe meraklıysan gidip ülkeni korusaydın.” dedi.

“BENİM VATANIM SURİYE DEĞİL”

“Ben 1 yaşındayken Hatay’a geldim, Suriye benim vatanım değil. Benim vatanım Türkiye Cumhuriyeti.” diyen Suriyeli, silahının ruhsatsız olduğunu dile getirdi.

“BU ÜLKENİN KURALLARINA UYACAKSIN”

Bunun üzerine Anlı, “O zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin kurallarına uyacaksın. Niye ruhsatsız dolaşıyorsun? Niye küçücük çocuğun eline pompalı tüfek veriyorsun? Ben nerede doğduğunla ilgili değilim. Ama bu ülkede yaşıyorsan, bu ülkenin kurallarına uyacaksın.” diye konuştu.