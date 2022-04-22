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    YaşamÇay bahçesinde korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
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    Çay bahçesinde korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Trabzon'da Azerbaycan uyruklu Turana Umayev (38), parkta çay bahçesinde tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Elvin Umayev (34) tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Cinayet anı iş yerindeki güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli olaydan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

    22.04.2022 - 00:28 | | Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)
    Çay bahçesinde korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Olay saat 22.00 sıralarında kent merkezindeki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda meydana geldi. Cezaevinden 4 ay önce tahliye olan Elvin Umayev, boşanma aşamasındaki eşi Turana Umayev ile çocukların velayeti konusunda görüşmek üzere parkta buluştu. Burada çay behçesinde oturan iki arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Elvin Umayev, tabancayla Turana Umayev'in başına tek el ateş etti. Kanlar içinde oturduğu sandalyeye yığılan kadın, olay yerinde yaşamını kaybederken, şüpheli de silahıyla polis noktasına giderek teslim oldu.  Olay anı ise çay bahçesindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Bir çocuk annesi Turana Umayev'in cansız bedeni, olay yeri ve savcılık incelemesi sonrası Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Gözaltına alınan şüpheli Elvin Umayev de sorgusu için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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