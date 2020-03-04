Türkiye’de karakulak olarak bilinen Caracal kedisi, kedigiller familyasının vahşi türleri arasında yer almaktadır. Vücut uzunluğu 75 ile 90 santimetre arasında değişen Caracallar ortalama 30 santimetre uzunluğunda da bir kuyruğa sahip olan Caracal kedisinin özellikleri nelerdir? Bakımı ve beslemesi nasıl yapılır?

Caracal Kedisinin Özelikleri Nelerdir?

Caracal kedisi, büyük ve vahşi sayılabilecek bir kedi görünümüne sahiptir. Buna göre; erkek caracalların kilosu ortalama 12 ile 18 kilogram arasındadır. Bu değer aynı türün dişileri incelendiğinde en fazla 13 kilograma ulaşmaktadır. Vücut uzunluğu 75 ile 90 santimetre arasında değişen caracallar ortalama 30 santimetre uzunluğunda da bir kuyruğa sahiptir. Yetişkin bir caracal kedisinin omuzlarının yerden yüksekliği ise 40 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiklik göstermektedir.

Caracallar genellikle kahverengi tonlarında bulunmaktadır. Bu rengin üzerinde de gri ya da beyaz renkte soluk benekler vardır. Kuyruklarının üzerinde ise beyaz püsküllerle çevrelenmiş siyah bir çizgi yer almaktadır. Caracallar çok karakteristik bir yüz biçimi taşımaktadır. Özellikle kulaklarını sivrilten siyah tüyler ile kolayca diğer kedilerden ayırt edilebilirler.

Caracal Kedisinin Bakımı ve Beslemesi Nasıl Yapılır?

Caracal kedileri doğal ortamında avlanma konusunda oldukça yetenekli sayılan hayvanlardır. Buna göre avlarına kamufle bir biçimde yaklaşık 5 metre kadar yaklaşıp, sonra da onları yakalamaktadırlar. Caracallar; tavşan, fare, sincap, ceylan gibi hayvanlarla beslenir, ancak kesinlikle iç organ yemezler. Bu kedilerin nadiren kedi yediği de gözlemlenmektedir.

Cracallar, avlarını tek bir öğün içinde bitirememektedir. Bu sebeple tekrar acıktıklarında avlarının yanına dönerek, karınlarını doyurmaya devam ederler. Eğer caracal kedisinin yakaladığı av hafif ise onu, doyduktan sonra farklı bir yere sakladığı da gözlemlenmektedir.

Caracallar, kolayca evcilleşebilen bir hayvan türüdür. Bu sebeple evde beslenebilmekte ve bakılabilmektedir. Ancak, beslemek için alınacak caracal kedisinin daha önce mutlaka bir ailenin yanında yaşamış olması gerekmektedir. Evcil olarak alınan caracal kedisinin beslenme ve bakımı diğer evcil kedilerle benzerlik göstermektedir.

Caracal kedisinin bakımı için başlıca gerekenler; tüylerin taranması, dişlerin fırçalanması ve tırnakların kesilmesidir. Caracallar içgüdüsel olarak bir avcı statüsü taşıdığı için de genellikle çiğ besinler ile beslenmektedir.

Caracal Kedisi Davranış Şekilleri Nelerdir?

Caracal kedisi, insan ile yaşamaya kolayca adapte olabilen ve çok rahat evcilleştirilebilen bir cinstir. Yüzlerinde yalancı bir gülümseme taşıdıkları için genellikle zararsız gibi görünürler. Ancak evcilleştirilmediği taktirde oldukça saldırgan ve agresif bir yapıya sahiptirler. Tek başına yaşayabildikleri gibi çift halinde de yaşayabilirler. Türkiye’de çok az sayıda bulunduğu için genellikle evde beslendiğine pek rastlanılmaktadır.

Erkek caracallar, 100 kilometreyi aşan uzun yolculuklar yapabilirken, dişi caracallar genellikle kendi bölgesini savunma görevi üstlenmektedir. Kendisini kamufle etme konusunda üstün bir yetenek sergileyen caracadal, dümdüz bir şekilde yere yatarak uzun bir süre hareketsiz kalabilmektedir. Tarçın tonundaki tüylerinin rengi de özellikle kurak alanlarda onlara daha kolay kamufle olma imkanı sağlamaktadır.

Caracal Kedisi Doğal Yaşam Alanı

Caracal kedisinin doğal yaşamı Afrika ile özdeşleşmiştir. Ancak buna ek olarak Orta Asya ve Ortadoğu’da da caracal kedisine rastlanılmaktadır. Türkiye’de ise Güney Toroslar ve Konya Havza’sında nadiren gözlenebilmektedir. Caracal kedisi, özellikle Kuzey Afrika bölgesinde yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Türkiye’de Anadolu’nun bazı bölgelerinde caracal kedisi yaşamaya devam etmektedir. Ancak bu kedi türünün sayısı çok azdır ve avlanması da kesinlikle yasaktır. Caracalların doğal yaşam alanları ve diğer özellikleri Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde takip edilebilmektedir.