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    YaşamBursa'da genç kıza tekme ve yumrukla saldıran abla ile kardeşi yakalandı
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    Bursa'da genç kıza tekme ve yumrukla saldıran abla ile kardeşi yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, parkta tartıştıkları genç kızı tekme ve yumruklarla darbeden genç kız ve kardeşi polis ekiplerince yakalandı.

    11.04.2022 - 11:29 |
    Bursa'da genç kıza tekme ve yumrukla saldıran abla ile kardeşi yakalandı

    Olay, İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Kanarya Caddesi'nde bulunan parkta meydana geldi. F.Ç.(19) ve kardeşi A.Ç.(14), tartıştıkları İ.G.(17) tekme ve yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen genç kıza, uzun süre vurmaya devam eden kızları parktan biri durdurdu.

    Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Polis ekipleri, genç kızı döven abla ve kardeşini tespit edip yakaladı.

    Bursada genç kıza tekme ve yumrukla saldıran abla ile kardeşi yakalandı

    Gözaltına alınan F.Ç.(19) ve kardeşi A.Ç.(14) Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler. Şüpheli kardeşlerden F.Ç. mahkemece adli kontrol şartıyla, A.Ç. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

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