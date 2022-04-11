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    YaşamBUDO seferleri iptal mi, devam ediyor mu? Bursa ile İstanbul arası deniz otobüsü seferleri!
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    BUDO seferleri iptal mi, devam ediyor mu? Bursa ile İstanbul arası deniz otobüsü seferleri!

    BUDO seferleri iptal mi? Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

    11.04.2022 - 08:01 |
    BUDO seferleri iptal mi, devam ediyor mu? Bursa ile İstanbul arası deniz otobüsü seferleri!

    BUDO'da bazı seferler iptal edildi. Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.

     

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