°
Şehir seçiniz
    BİST2.010-1.54EURO15.42-0.21USD13.55-0.18ALTIN828.821.26
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı! 'Sırrı kelle paça çorbası'
    HaberlerYaşam Haberleri Bu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı! 'Sırrı kelle paça çorbası'
    ABONE OL

    Bu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı! 'Sırrı kelle paça çorbası'

    Adana’nın Kozan ilçesinde paça salonu işletmecisi Murat Mercan 2 yıldır kendisi ve çalışanlarının korona virüse yakalanmadığını belirterek bu sırrın kelle paça çorbası olduğunu söyledi.

    17.02.2022 - 13:20 |
    Bu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı! 'Sırrı kelle paça çorbası'

    Esnaf Murat Mercan, ilçede "Hayat eve sığar" uygulamasındaki vaka yoğunluğuna göre işlerinin arttığını, özellikle Covid 19 hastalarının tedavi sonrası kelle paça çorbasını daha çok tükettiğini anlattı.

    Pandemi ile birlikte kelle paça çorbası tüketiminde 5 kat artış olduğunu belirten Mercan, "Hayat eve sığar uygulamasında bölgemiz ne kadar çok kızarırsa o kadar çok kelle paça talebi artıyor. Keşke kızarmasa bizde satmasak ama arttıkça talep artıyor. Türkiye’de ilk görülmeye başlandığında kelle paça çıktığında bizde kendimize özel ayak, işkembenin her şeyin olduğu kelle paça çorbası hazırladık. Çalışanlarımıza 2 günde bir yeme zorunluluğu getirdik. Bunun neticesinde ben ve çalışanlarım 2 yıldır hiçbir şekilde korona virüse yakalanmadık. Hastanede doktorların tavsiye ettiğini söylüyorlar ve paket halinde yoğun talep görüyor. Biz günlük 50 paket kelle paça yaparken şuan 250 paketi buluyor bu talep. Ama ben aşımı da oldum. Ama bunca temasa rağmen sahada olmamız kelle paça sayesinde diye düşünüyorum” dedi.

    Bu iş yerinde kimse koronaya yakalanmadı Sırrı kelle paça çorbası



    3 yıldır iş yerinde çalışan Mehmet Ünlü, "Burada hiç birimiz korona olmadı. Ayda bir testte oluyoruz. İçindeki baharatlar, sarımsak ve kelle paçanın şifası diye düşüyoruz. Daha 3 yıldır kırgınlık bile olmadı günlük tüketiyorum” diye konuştu.

    2 yıldır işletmede çalışan Bekir Coşman ise yakın çevresinde koronaya yakalananın çok olduğunu ancak kendisinin yakalanmadığını anlattı.

    GÜNCEL HABERLER

    İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...

    İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...

    Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde son dakika gelişmesi! İşgal planı ortaya çıktı

    Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde son dakika gelişmesi! İşgal planı ortaya çıktı

    17 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

    17 Şubat 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...

    İndirimli satış ile ilgili son dakika gelişmesi! Bakanlık duyurdu, tarih verildi, sebze meyvede...

    Sıradaki Haber
    Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde son dakika gelişmesi! İşgal planı ortaya çıktı

    Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimde son dakika gelişmesi! İşgal planı ortaya çıktı

    Sıradaki Haber
    'Sivil Toplumun Geleceği’ raporu açıklandı

    'Sivil Toplumun Geleceği’ raporu açıklandı

    Sıradaki Haber
    Sportif direktör nedir, ne demek? Sportif direktör ne iş yapar, nasıl olunur?

    Sportif direktör nedir, ne demek? Sportif direktör ne iş yapar, nasıl olunur?

    Sıradaki Haber