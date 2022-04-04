Bolu Tüneli açık mı, son durum ne? Heyelan nedeniyle kapalı olan Bolu Tüneli ne zaman açılacak, kapalı mı?

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bolu Tüneli’nde son durum…

BOLU TÜNELİ AÇIK MI?

Heyelan nedeniyle kapalı olan Bolu Tüneli henüz açılmadı.

BOLU TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK, SON DURUM?

​Bolu Dağı Tüneli'nde dün akşam meydana gelen heyelanın ardından yolda biriken toprak örtüsü ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı. Ancak devam eden heyelan tehlikesi nedeniyle yol ulaşıma açılmadı. Araçlar, D-100 kara yoluna yönlendirilmeye devam ediyor. Ayrıca bölgede etkili olan yağmur yağışı da heyelan riskini artırdı. Heyelan nedeniyle kapalı olan Bolu-Mengen kara yolunda da ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit de dün bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Ümit, "Dün akşam 19.50’den itibaren her iki istikamete de kapatmak zorunda kaldık. Çünkü tünelin tam üzerinden ciddi bir heyelan yaşandı. Dün akşamdan itibaren bu zeminin kaldıracağı miktarda araç ve personelle beraber Karayolları ekiplerimiz tarafından hızla çalışmalarımız başlatıldı. Gece boyunca devam etti. Bundan sonra da devam edecek. Burada hava şartları her zaman değişik olabiliyor. Bolu’da hava güneşliyken burada ciddi şekilde yağmur yağıyor. Ama bu çalışmalar her şeye rağmen devam edecek. Önümüze başka bir sürpriz çıkmazsa, aksilikle karşılaşmazsak yarın (bugün) gün içerisinde açılması planlanıyor. Çalışmalar buna göre yürütülüyor. Fakat heyelanın geldiği yerin de belli bir kontrol altına alınması gerekiyor. Oralarda neyle karşılaşacağımızı ilerleyen saatlerde teknik ekipler görecek. Duruma göre değişirse de en geç yarın (bugün) gün içerisinde açmayı planlıyoruz" dedi.

Vali Ümit, yolun açılmasıyla ilgili kararın mühendisler tarafından verileceğini ifade ederek, "Mühendislerin verdiği karara göre hareket edilecektir. Karayolları uzmanları bu konuda oldukça başarılılar. Gerekli incelemeleri yapacaklar ve karar vereceklerdir. Gönlümüz bütün şeritler açık olsun istiyor. Şu anda normal şartlarda İstanbul istikametine geçiş verilebilir ama şu anda risk devam ettiği için burayı da kapatmak mecburiyetindeyiz. Her iki tarafın da riski en azından kontrol edilebilir hale geldikten sonra açılacaktır. Şu aşamada kapalı" diye konuştu.

MENGEN YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vali Ümit, heyelan nedeniyle kapanan Bolu-Mengen kara yolunda da çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Mengen yolunda da aynı saatlerde heyelan oldu. Orada da yol kapandı. Gökçesu beldesinden trafiği vermiştik. Burada da D-100’den veriyoruz. Dün akşamdan bu tarafa çalışmalar devam ediyor. Bu akşam tek yönden gelişli gidişli trafiği vereceğiz inşallah. Yollardan birisi geliş gidiş açılacak. Ama diğer kısmı kapalı kalacak. Bir süre daha kontrol altında tutulacak" ifadelerini kullandı.