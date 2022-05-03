Bodrum’da yangın paniği

Alınan bilgiye göre, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir işletmenin işçilerinin kaldığı konteynerde yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan siyah dumanlar geniş bir alanda yayıldı. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangın, konteyner yanında park halindeki hafif ticari araca da sirayet etti. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye görevlisi, alev alev yanan konteyner ve araca müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi. Güçlükle söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.

Yangında konteyner tamamen yanarken, hafif ticari araç ağır hasar gördü. Bölgede park halindeki bir otomobil de hafif şekilde hasar aldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için inceleme başlatıldı.