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    Bitlis’te zincirleme kaza: 4 yaralı

    Bitlis’te meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

    13.03.2022 - 16:37 |
    Bitlis’te zincirleme kaza: 4 yaralı

    Alınan bilgilere göre kaza, Bitlis-Siirt karayolu üzerindeki 8 Ağustos Tüneli’nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen tırlar bir birini sollamaya çalışırken çarpıştı.

    Bitlis’te zincirleme kaza: 4 yaralı

    Çarpışmayla birlikte tırlar yolu kapatırken, arkadan gelen bir otomobil ise tırlardan birine çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Polis, sağlık ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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