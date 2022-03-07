Beykoz'da feci kaza! İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Yaralılar var
Beykoz, Çubuklu Caddesi'nde İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
07.03.2022 - 16:19 |
Beykoz, Çubuklu Caddesi'nde İETT otobüsü 4 otomobile çarptı. Kazada otobüsün çarptığı otomobillerden biri, bodrum katındaki eve girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre İETT otobüsünde bulunan 5 yolcu ile bodrum katındaki eve giren otomobilin sürücüsü yaralandı.