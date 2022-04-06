°
Şehir seçiniz
    BİST2.3330.30EURO16.100.30USD14.740.19ALTIN914.100.35
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAyvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
    HaberlerYaşam Haberleri Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
    ABONE OL

    Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

    06.04.2022 - 10:18 | | Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)
    Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir teknede göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı.

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu!
    İlgili Haber
    Yaşlı adam yaşadığı metruk binada ölü bulundu!
    Tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var
    İlgili Haber
    Tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var
    Tuzla Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı
    İlgili Haber
    Tuzla Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı

    GÜNCEL HABERLER

    Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

    Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

    Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

    Milyonlarca çiftçiye düşük faizli kredi müjdesi! Süre uzatıldı, oranlar değişti

    Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

    Batman'da 677 askerle dev operasyon başlatıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

    Biberin kilosu 60 TL'ye yükseldi! Fiyat etiketleri artık gram üzerinden yazılıyor

    Sıradaki Haber
    İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

    İETT zam 2022! İETT zammı yüzde kaç oldu, zamlı tarifeye göre İETT tam ve öğrenci bilet ücreti ne kadar, kaç TL?

    Sıradaki Haber
    1000 komiser yardımcısı alınacak! Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir, PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?

    1000 komiser yardımcısı alınacak! Komiser yardımcısı başvuru şartları nelerdir, PAEM 1000 komiser yardımcısı alımı başvuruları nasıl yapılır?

    Sıradaki Haber
    Rusya, Ukrayna’ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

    Rusya, Ukrayna’ya süpersonik Onyx füzeleri fırlattı

    Sıradaki Haber