°
Şehir seçiniz
    BİST2.3260.64EURO16.08-0.18USD14.720.31ALTIN912.17-0.04
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamTır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var
    HaberlerYaşam Haberleri Tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var
    ABONE OL

    Tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

    Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde servis aracıyla tırın çarpışması neticesinde kaza meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu bilgisine ulaşıldı.

    05.04.2022 - 17:14 | | İHA
    Tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

    Kaza, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi C kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracıyla tır çarpıştı. Çarpışma neticesinde çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

    Tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

    Tır ve servis aracı çarpıştı, çok sayıda yaralı var

    Tuzla Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı
    İlgili Haber
    Tuzla Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı
    Kars'ta karlar eridi, evleri su bastı! 15 ev ve eklentileri zarar gördü
    İlgili Haber
    Kars'ta karlar eridi, evleri su bastı! 15 ev ve eklentileri zarar gördü

      GÜNCEL HABERLER

      14 yaşındaki genç kız darbedildi! Sosyal medyadan paylaşıldı!

      14 yaşındaki genç kız darbedildi! Sosyal medyadan paylaşıldı!

      İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti!

      İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti!

      Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

      Gazeteci ve radyocu Rauf Gerz gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      14 yaşındaki genç kız darbedildi! Sosyal medyadan paylaşıldı!

      14 yaşındaki genç kız darbedildi! Sosyal medyadan paylaşıldı!

      Sıradaki Haber
      İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti!

      İspanya, 25 Rus diplomatı sınır dışı etti!

      Sıradaki Haber
      İstanbul'da suya zam yapıldı!

      İstanbul'da suya zam yapıldı!

      Sıradaki Haber
      Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

      Öğretmenler kurslarda kaç saat ek derse girebilir? MEB ek ders ile ilgili sorulara açıklık getirdi!

      Sıradaki Haber