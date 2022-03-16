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    YaşamAtaşehir’de 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı
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    Ataşehir’de 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

    Ataşehir’de 6 farklı iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı. 740 bin liralık malzeme çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

    16.03.2022 - 16:10 | | Murat KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
    Ataşehir’de 6 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

    Ataşehir’de 5 şüpheli 6 farklı iş yerine girerek, hırdavat ve iş makinesi çaldı.  Şikayet üzerine harekete geçen polis, A.H., R.H., H.A., M.A. ve Ü.A. isimli 5 şüpheliyi dün Ferhatpaşa Mahallesinde yakaladı.

    Şüphelilerin yapılan sorgulamalarında çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi. Şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 740 bin liralık malzeme çaldıkları belirtilen şüphelilerin hırsızlık anları kameralara yansıdı.

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