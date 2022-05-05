°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.00EURO15.690.22USD14.740.10ALTIN901.411.22
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAsker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
    HaberlerYaşam Haberleri Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
    ABONE OL

    Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı

    Manisa'nın Kula ilçesinde asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 6 genç yaralandı.

    05.05.2022 - 07:23 | | İHA
    Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı

    Kaza saat 02.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu Mert Telli (20) idaresindeki 35 AD 7663 plakalı otomobil, şehir içinden D300 karayoluna çıkmak isterken Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Halil Söyleyici idaresindeki 06 JJ 099 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 35 AD 7663 plakalı araçta bulunan sürücü Mert Telli (20) ve yolcular Soner Telli (21), Aykut Telli (19) Yasin Telli (20), Hilmi Telli (20) ve Mehmet Telli (20) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
    İlgili Haber
    Alkollü sürücü takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı
    Düğünde maganda dehşeti! Davulcu öldü
    İlgili Haber
    Düğünde maganda dehşeti! Davulcu öldü
    Gürültü nedeniyle evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü
    İlgili Haber
    Gürültü nedeniyle evinin önüne çıktı, silahlı saldırıda öldü

    GÜNCEL HABERLER

    İlaç satışı ile ilgili flaş açıklama! 'Endişe verici boyuta ulaştı'

    İlaç satışı ile ilgili flaş açıklama! 'Endişe verici boyuta ulaştı'

    Ucuz gıda için harekete geçildi! Yeni uygulama başlıyor, mayısta...

    Ucuz gıda için harekete geçildi! Yeni uygulama başlıyor, mayısta...

    Beyin cerrahı profesörden sevgilisine şiddet!

    Beyin cerrahı profesörden sevgilisine şiddet!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlaç satışı ile ilgili flaş açıklama! 'Endişe verici boyuta ulaştı'

    İlaç satışı ile ilgili flaş açıklama! 'Endişe verici boyuta ulaştı'

    Sıradaki Haber
    Beyin cerrahı profesörden sevgilisine şiddet!

    Beyin cerrahı profesörden sevgilisine şiddet!

    Sıradaki Haber
    Çekya koronavirüs kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

    Çekya koronavirüs kısıtlamaları tamamen kaldırıldı

    Sıradaki Haber
    Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

    Merkez Bankası sınavsız personel alacak! İşte işçi alımı başvur şartları!

    Sıradaki Haber