Asena'nın ölümü davasında sanık: Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir

Olay, geçen yıl 12 Eylül günü saat 14.00 sıralarında, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettinveli Mahallesi’ndeki apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Şura Asena Altıntaş, arkadaşı Şükrü Teke’nin evine geldi. Altıntaş, bir süre sonra pencereden beton zemine düştü. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 7 gün tedavi gören Altıntaş, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altıntaş’ın itilmiş olabileceği şüphesi üzerine Şükrü Teke gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Teke, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, sanık Şükrü Teke ile Şura Asena Altıntaş'ın şikayetçi yakını hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil oldu. Savcı, sanığın 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını istedi.

Duruşmada önceki ifadelerini tekrarlayan sanık Teke, “Asena, sosyal arkadaşımdı. Beni arayarak, ‘Seninle görüşelim’ dedi ardından taksiye binip evime geldi. Eve geldikten sonra cebinden uyuşturucu çıkardı. Kullanmaya başladık sonra kusmaya başladı. Ben o sırada diğer odada bulunan telefonumu almaya gitmiştim. Odaya gittiğimde ‘pat’ diye ses duydum” dedi.

Sesi duyduktan sonra binanın dışına çıktığını da öne süren Teke, “Oradaki vatandaşlara ne olduğunu sordum. Oradaki insanlar, ‘Bayan ayaküstü atladı’ dediler. Taksiye binip oradan ayrıldım. Asena ile tartışmadım. Kan görmeye dayanamadığım için panikle olay yerinden ayrıldım. Uyuşturucunun etkisiyle atlamış olabilir” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla Şükrü Teke'nin tutukluluk halinin devamına hükmedip, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.