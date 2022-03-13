Kaza, akÅŸam saatlerindeÂ Ä°negÃ¶l ilÃ§esi Bursa- Ankara karayolu Ã¼zeri Mezit-1 TÃ¼nel mevkisinde meydana geldi. Semih D., arÄ±zalanan ATV'sini ilÃ§e merkezindeki bir tamirciye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in arkadaÅŸÄ± Murat Haber'denÂ yardÄ±m istedi.Â Murat Haber de kendi ATV'si ile Semih D.'nin yanÄ±na geldi. Murat Haber, arÄ±zalanan ATV'yi halatla kendi ATV'sine baÄŸladÄ±. Ä°kili, ATV'lerle karayolunda ilerlemeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada iki ATV arasÄ±na baÄŸlanan halat, Murat Haber'in ATV'nin arka tekerleÄŸine dolandÄ±. Haber, halatÄ±n dolandÄ±ÄŸÄ± ATV aniden kayarak, yol kenarÄ±ndakiÂ kanala dÃ¼ÅŸerek baÅŸÄ±nÄ± zemine Ã§arptÄ±.Â Ä°hbarla kaza yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrolde Haber'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Haber'inÂ cenazesi, olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ã–te yandan Murat Haber'in 2 ay sonra dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â