Â°
Åžehir seÃ§iniz
    BÄ°ST2.0540.57EURO16.16-1.07USD14.78-0.45ALTIN942.60-0.99
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri DÃ¶n
    YaÅŸamArkadaÅŸÄ±nÄ±n arÄ±zalanan ATV'sini çekmek isterken canÄ±ndan oldu
    HaberlerYaÅŸam Haberleri ArkadaÅŸÄ±nÄ±n arÄ±zalanan ATV'sini çekmek isterken canÄ±ndan oldu
    ABONE OL

    ArkadaÅŸÄ±nÄ±n arÄ±zalanan ATV'sini çekmek isterken canÄ±ndan oldu

    Bursa'da arkadaÅŸÄ±nÄ±n arÄ±zalanan ATV'sini Ã§ekmek iÃ§in baÄŸladÄ±ÄŸÄ± halatÄ±nÂ kendi ATV'sinin tekerleÄŸine dolandÄ±ÄŸÄ±Â Murat Haber (24), yol kenarÄ±ndaki kanala dÃ¼ÅŸerek hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

    13.03.2022 - 00:24 | | Yavuz YILMAZ/Ä°NEGÃ–L (Bursa), (DHA)
    ArkadaÅŸÄ±nÄ±n arÄ±zalanan ATV'sini çekmek isterken canÄ±ndan oldu

    Kaza, akÅŸam saatlerindeÂ Ä°negÃ¶l ilÃ§esi Bursa- Ankara karayolu Ã¼zeri Mezit-1 TÃ¼nel mevkisinde meydana geldi. Semih D., arÄ±zalanan ATV'sini ilÃ§e merkezindeki bir tamirciye gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in arkadaÅŸÄ± Murat Haber'denÂ yardÄ±m istedi.Â Murat Haber de kendi ATV'si ile Semih D.'nin yanÄ±na geldi. Murat Haber, arÄ±zalanan ATV'yi halatla kendi ATV'sine baÄŸladÄ±. Ä°kili, ATV'lerle karayolunda ilerlemeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada iki ATV arasÄ±na baÄŸlanan halat, Murat Haber'in ATV'nin arka tekerleÄŸine dolandÄ±. Haber, halatÄ±n dolandÄ±ÄŸÄ± ATV aniden kayarak, yol kenarÄ±ndakiÂ kanala dÃ¼ÅŸerek baÅŸÄ±nÄ± zemine Ã§arptÄ±.Â Ä°hbarla kaza yerine saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrolde Haber'in yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirlendi. Haber'inÂ cenazesi, olay yerindeki incelemesinin ardÄ±ndan Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

    Ã–te yandan Murat Haber'in 2 ay sonra dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.Â 

      GÜNCEL HABERLER

      Ä°stanbulâ€™da kar topu savaÅŸÄ±nda dehÅŸet! Çok sayÄ±da yaralÄ± var

      Ä°stanbulâ€™da kar topu savaÅŸÄ±nda dehÅŸet! Çok sayÄ±da yaralÄ± var

      THY'den son dakika sefer kararÄ±! Resmen açÄ±klandÄ±, iptal edildi

      THY'den son dakika sefer kararÄ±! Resmen açÄ±klandÄ±, iptal edildi

      Ä°stanbul kara teslim! Hayat durdu, peÅŸ peÅŸe iptal edildi, araçlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p kaçtÄ±lar

      Ä°stanbul kara teslim! Hayat durdu, peÅŸ peÅŸe iptal edildi, araçlarÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p kaçtÄ±lar

      Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

      Ä°stanbulâ€™da kar topu savaÅŸÄ±nda dehÅŸet! Çok sayÄ±da yaralÄ± var

      Ä°stanbulâ€™da kar topu savaÅŸÄ±nda dehÅŸet! Çok sayÄ±da yaralÄ± var

      SÄ±radaki Haber
      THY'den son dakika sefer kararÄ±! Resmen açÄ±klandÄ±, iptal edildi

      THY'den son dakika sefer kararÄ±! Resmen açÄ±klandÄ±, iptal edildi

      SÄ±radaki Haber
      Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaÅŸÄ±nda dengeleri deÄŸiÅŸtirecek hamle

      Biden son dakika emrini verdi! Ukrayna-Rusya savaÅŸÄ±nda dengeleri deÄŸiÅŸtirecek hamle

      SÄ±radaki Haber
      Erken emeklilik ile ilgili açÄ±klama! YaÅŸÄ± beklemeye gerek yok, baÅŸvurular SGK'ya yapÄ±lÄ±yor

      Erken emeklilik ile ilgili açÄ±klama! YaÅŸÄ± beklemeye gerek yok, baÅŸvurular SGK'ya yapÄ±lÄ±yor

      SÄ±radaki Haber