Olay, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Niksar ilÃ§e merkezindeki Fatih Mahallesinde yaÅŸandÄ±. Onur Temur yanÄ±na av tÃ¼feÄŸini alarak arkadaÅŸÄ± Ã‡aÄŸlar Korkmaz'Ä±n oto yÄ±kama dÃ¼kkanÄ±na gitti. Temur, yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan arkadaÅŸÄ± Korkmaz'a av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ aÃ§tÄ±. SaÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸi korkmaz kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken Temur, daha sonra iÅŸyeri karÅŸÄ±sÄ±nda bir dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nde geldi. GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerin ifadesine gÃ¶re kÄ±sa sÃ¼re Ã§evresine bakan Temur, ardÄ±ndan av tÃ¼feÄŸiyle intihar etti.

Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede Onur Temur ve Ã‡aÄŸlar Korkmaz'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettikleri belirlendi. Temur ve Korkmaz'Ä±n cesetleri otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.