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    ArkadaÅŸÄ±nÄ± av tüfeÄŸiyle öldürdükten sonra intihar etti

    Tokat'Ä±n Niksar ilÃ§esinde Onur Temur (22), elinde av tÃ¼feÄŸi ile gittiÄŸi dÃ¼kkanda tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± arkadaÅŸÄ± Ã‡aÄŸlar Korkmaz'Ä± (21) Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar etti.Â

    31.03.2022 - 22:41 | | Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
    ArkadaÅŸÄ±nÄ± av tüfeÄŸiyle öldürdükten sonra intihar etti

    Olay, saat 20.00 sÄ±ralarÄ±nda Niksar ilÃ§e merkezindeki Fatih Mahallesinde yaÅŸandÄ±. Onur Temur yanÄ±na av tÃ¼feÄŸini alarak arkadaÅŸÄ± Ã‡aÄŸlar Korkmaz'Ä±n oto yÄ±kama dÃ¼kkanÄ±na gitti. Temur, yaÅŸanan tartÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan arkadaÅŸÄ± Korkmaz'a av tÃ¼feÄŸiyle ateÅŸ aÃ§tÄ±. SaÃ§malarÄ±n isabet ettiÄŸi korkmaz kanlar iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±rken Temur, daha sonra iÅŸyeri karÅŸÄ±sÄ±nda bir dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nde geldi. GÃ¶rgÃ¼ ÅŸahitlerin ifadesine gÃ¶re kÄ±sa sÃ¼re Ã§evresine bakan Temur, ardÄ±ndan av tÃ¼feÄŸiyle intihar etti.

    Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede Onur Temur ve Ã‡aÄŸlar Korkmaz'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettikleri belirlendi. Temur ve Korkmaz'Ä±n cesetleri otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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