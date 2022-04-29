Almanya Yasemin'i konuşuyor! 8 milyon euroluk vurgun yaptı

Almanya’nın Bremen kentindeki bir para taşıma şirketinde geçen yıl gerçekleşen 8.2 milyon Euro’luk (127 milyon TL) soygunla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soygunun Film senaryosunu aratmayacak bir planla geçekleştiği belirlendi. Alman Die Welt gazetesinin haberine göre, soygunu gerçekleştiren ve halen aranan Türk asıllı zanlı Yasemin Gündoğan (28), çaldığı parayı güvenlikten geçirmeden önce 41 yaşındaki güvenlik personeli Henning B. ile flört etti.

TATİLE DENK GETİRDİ

Olay 21 Mayıs 2021 tarihinde yaşandı. Bankamatik kasalarına para transferi yapan şirkette çalışan Yasemin Gündoğan’ın görevinin ATM’lere para yerleştirmek olduğu belirtildi. Olay günü ATM’lere 17 milyon Euro doldurması gereken Yasemin, bir bankamatik kasasına paranın bir kısmını koyduktan sonra 8 milyon 196 bin 925 Euro’yu eski kâğıtlara sarıp çöp konteynerinin içinde sakladı. İki gün öncesinden de, daha önce telefon numarasını verip yemeğe davet ettiği güvenlik personeline kağıt çöplerin yer aldığı konteyneri boşaltacağını bildirdi. Güvenlik personeli Henning B. de kendisiyle flörtleştiği için şüphelenmeden olay günü kâğıt çöp konteynerini çıkartabilmesi için Yasemin’e güvenlik kapısını açtı. Yasemin, kiralayıp sahte plaka taktığı bir araçla olay yerinden uzaklaştı. Soygun, Hıristiyanların kutsal Yortu bayramından bir gün önce yapıldığı ve bu süre resmi tatil ilan edildiği için ancak 4 gün sonra anlaşıldı.

HAVUZLU VİLLADA KALDI

Savcılık iddianamesinde, Yasemin Gündoğan’ın paraları tek başına Türkiye’ye kaçırmadığı, arkadaşı 24 yaşındaki Büşra S. ve onun erkek arkadaşı Yiğit T.’nin de kendisine yardımcı olduğu belirtildi. Olay sonrası Türkiye’ye kaçan Yasemin’in İzmir ve çevresinde farklı otellerde konakladığı tespit edildi. Yasemin, soygun sonrası İzmir’e uçan Büşra S. ile birlikte, kiraladığı bir havuzlu villada tatil yaptı. Ancak Büşra S. iki hafta sonra Bremen’e geri döndüğünde polis tarafından tutuklandı. Büşra S.’nin bu süre içinde telefonlarını dinlemeye alan polis, Büşra S.’nin annesinin de haberleşmede rol oynamış olabileceğini tespit etti.