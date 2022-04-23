°
Şehir seçiniz
    BİST2.473-3.30EURO15.960.08USD14.730.23ALTIN915.76-0.74
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamAlkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü
    HaberlerYaşam Haberleri Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü
    ABONE OL

    Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü

    Antalya’da 23 yaşındaki alkollü genç, kendisinin küçük yaşta evlatlık verdiği babasıyla iddiaya göre para yüzünden tartışıp başına mermer vurarak ölümüne sebep oldu. Olay yerindeki babasının arkadaşının cep telefonunu kırarak polisi aramasını engelleyen şüpheli, yolda durduğu vatandaşlara ise ‘Babama bir şey mi oldu’ dediği öğrenildi. Vatandaşların ihbarıyla yalın ayak yakalanan şüpheli, suçlamaları kabul etmezken, ayakkabılarıysa babasının öldüğü yerden çıktı.

    23.04.2022 - 00:49 | | İHA
    Alkollü genç, para yüzünden tartıştığı babasının başına mermer ile vurarak öldürdü

    Olay, saat 21.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi’ndeki faal olmayan bir kokoreççide yaşandı. İddiaya göre, işyeri sahibi Cemil G. ile birlikte kokoreççide kalan Mehmet Fuat Saral’ın (61) yanına, küçük yaşta evlatlık verdiği M. A. Y. (23) para istemek için geldi. İkili arasında tartışma çıkarken, işyeri sahibi Cemil G., işyerinden dışarı çıktı. Bu sırada M. A. Y., iddiaya göre Saral’ın başına mermerle vurdu, ardından Cemil G.’nin cep telefonunu kırıp, olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası çevredeki diğer esnaflar ise 112’yi arayarak kavga ihbarında bulundu. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kokoreççiye giren sağlık ekipleri, sırt üstü yatan Mehmet Fuat Saral’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    “Babama bir şey mi oldu?”

    Cemil G’nin ifadesi ile çevredekilerin sözlü beyanına başvuran polis, şüpheli M. A. Y.’nin babasıyla kavga ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, yolda durduğu iki vatandaşa ise ‘Baba mı bir şey mi oldu?’ dediği öğrenildi. Çevrede arama yapan polis, M. A. Y.’yi yalın ayak vaziyette sokakta yakaladı.

    Suçlamayı kabul etmedi

    Gözaltına alınan şüpheli M. A. Y’nin ayakkabılarıysa, kokoreççi dükkanında bulundu. Yapılan sağlık kontrolünde 1.03 promil alkollü olduğu belirlenen şüpheli, verdiği ilk ifadesinde suçlamayı kabul etmediği, babasının öldüğünden haberi olmadığını söylediği öğrenildi.
    Hayatını kaybeden Mehmet Fuat Saral’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

    GÜNCEL HABERLER

    Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem

    Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem

    Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha

    Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız”

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Sınırlarımızdan tüm terör unsurlarını temizlemeye kararlıyız”

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem

    Bosna Hersek'te 6 büyüklüğünde deprem

    Sıradaki Haber
    Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha

    Büyükşen çifti cinayetinde 1 tutuklama daha

    Sıradaki Haber
    Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Bakan resmen duyurdu: Çalışmaya başladı

    Karadeniz gazıyla ilgili flaş gelişme! Bakan resmen duyurdu: Çalışmaya başladı

    Sıradaki Haber
    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Emekli ikramiyeleri ile ilgili son dakika açıklaması! 27 Nisan'da başlıyor

    Sıradaki Haber