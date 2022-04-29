Aleyna Ağgül olayında şok detaylar! Oğlu babasına isyan etmiş! 'Küçüklerden çek elini'

Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan, işadamı Gökhan Argın'ın (43), başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü. Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin. -Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin. Ev arkadaşımın sevgilisini okuldan sordurdun. Benim takıldığım kızla takıldın. Küçüklerden el çek" gibi ifadeler yer alıyor.

BİRÇOK MAĞDUR VAR! BEYZA'YA ULAŞTIK ANCAK...

Ağgül ailesinin avukat Sedat Karaoğlan'da, "Beyza'ya ulaştık ancak, Gökhan Argın'dan korktuğu için anlatmıyor. Beyza gibi kanıtlanmamış ama iddia niteliğinde de bir sürü kız var" dedi.

ALEYNA'YI İNTİHARA SÜRÜKLEDİ

Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen ve müebbet hapis cezasına çarptırılan, işadamı Gökhan Argın'ın (43), başka genç kızları da mağdur ettiği öne sürüldü.

KIZLARI PARA VE HEDİYELERLE KANDIRDI

İddialara göre Argın, para ve pahalı hediyelerle kandırdığı bazı genç kızları ağına düşürdü. Ardından da birlikte alkol alarak, cinsel istismarda bulundu. Maddi gücü ve ağırlığını kullanan Ürgın, benzer birçok olayın üstünü kapattı.

"KÜÇÜKLERDEN ELİNİ ÇEK"

SABAH'ın ulaştığı Göktürk Argın'ın babasına attığı mesajlar da bu iddiaları kanıtlar nitelikte çıktı. Dava dosyasında da yer alan ve Aleyna Ağgül'ün intihar ettiği saatlerde baba0oğul arasındaki yazışmada, Beyza adındaki bir mağdurun adı geçiyor.

Yazışmada babasına beddua ederek, "Küçüklerden elini çek" diyen ve özür dilemesi gerektiğini söyleyen Göktürk Argın, Iğdır'ı terk edeceğini söylüyor.

AVUKAT, "KORKUDAN KONUŞAMIYOR"

Konuşan Ağgül ailesinin avukat Sedat Karaoğlan'da, "Birçok mağdur olduğunu düşünüyoruz. Tespit edilen bir kız var. Gökhan Argın'ın oğlu Göktürk Argın'ın Beyza isimli arkadaşı. Iğdır'ı terk etmişler. Kıza ulaştık ancak, Gökhan Argın'dan çok korktuğu için hiçbir şekilde müdahil olmadı.

Beyza gibi kanıtlanmamış ama iddia niteliğinde de bir sürü kız var. Bu insanlarında artık çıkıp haklarını araması, dosyaya da cinsel saldırı suçunun eklenmesi gerekiyor. Çünkü sadece Aleyna'yı intihara sürükleme suçu yok. Bunun için istinafta başvurularımız olacak" dedi.