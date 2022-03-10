Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı
Ağrı'da yoğun tipi ve kar yağışı nedeni ile Ağrı-Kağızman-Kars yolu ulaşıma kapandı.
10.03.2022 - 16:55 | | Ramazan DEMİR/ AĞRI, (DHA)
Kentte dün gece başlayan ve etkisi giderek artan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı-Kağızman-Kars kara yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri, Cumaçay köyü mevkiinde kar kalınlığının yer yer 3 metrenin üzerine çıktığı bölgede çalışma başlattı.
7 personel, 1 rotatif, 2 kepçe, 1 kamyon ve 1 greyderin bulunduğu bölgede etkili olan kar yağışı sebebiyle çalışma durduruldu. Ekipler, kara yolundaki çalışmayı kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından sürdürecek.
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