İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Şanlıurfa’da, Komiser Yardımcısı Abdullah Yasir Binici ile polis memuru Cemal Bozkurt’u şehit eden Mehmet Aslan'ın (42), ölü ele geçirildiği öğrenildi.

Mehmet Aslan’ın 2004 yılında cinayet suçundan tutuklandığı, 2013 yılında da tahliye olduğu belirtildi. Aslan'ın cinayetin yanı sıra gasp, adam yaralama, tehdit, mala zarar verme, ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan yaklaşık 30 kaydı bulunduğu bildirildi.

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada 2 polisin şehit olduğu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, polisler, kullandıkları araçla içerisinde silah olduğu yönünde ihbarda bulunulan otomobilin önünü kesiyor.

Araçtan inen polis memurları, şüpheli Mehmet Aslan’ın (42) saldırısına uğruyor. Saldırgan, otomobili terk edip yaya olarak ara sokağa girerek kaçıyor.

SOYLU: ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da operasyonla ilgili açıklama geldi. Soylu, "İki Kahraman Polisimize alçakça silah sıkan hain, Şanlıurfa Emniyetimizin operasyonu ile ölü ele geçirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı." dedi.

2 polisi şehit eden Mehmet Aslan

ŞEHİT POLİS MEMURU BOZKURT SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şanlıurfada silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine takibe alıp ‘dur’ ihtarında bulundukları otomobilden açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Cemal Bozkurt (32) memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenazede saldırganın etkisiz hale getirildiği öğrenen yakınları, bu haberi alkışladı.

Şanıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Cemal Bozkurt'un cenazesi Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardından karayolu ile memleketi Gaziantep'in Karkamış ilçesine getirildi. Polis memuru Bozkurt, için Karkamış ilçesindeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı , Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, milletvekilleri şehidin annesi Saliha Bozkurt, eşi Ruken Bozkurt ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

CENAZEDE, SALDIRGANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİLER

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Bozkurt'un Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası annesi ve eşi tabuta süre gözyaşı döktü. Cemal Bozkurt’u şehit eden saldırgan Mehmet Yılmaz’ın etkisiz hale getirildiğini öğrenen ablası Emel Özdemir ile yakınları, bu haberi alkışladı.

Şehit Bozkurt'un cenazesi, ikindi namazının ardından İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.