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Şanlıurfa'dan acı haber! 1 polis şehit, 1 komiser yardımcısı yaralı

Şanlıurfa'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobildeki şüphelinin yaşanan takip sırasında açtığı ateş sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Cemal Bozkurt, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Saldırıda yaralanan komiser yardımcısı Abdullah Yasir Binicinin ise tedavisi sürüyor.

09.03.2022 - 20:24 | | Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)
Şanlıurfa'dan acı haber! 1 polis şehit, 1 komiser yardımcısı yaralı

Şanlıurfa Valiliğinden konu ile ilgili yapılan açıklamada kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini ifade edilerek, "İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen bir çalışma kapsamında; takibe alınan şüpheli bir şahsın, kendisini takip eden ekibimizi fark ederek ateş açması sonucu bir komiser yardımcımız ve bir polis memurumuz ağır yaralanmıştır. Yaralı polislerimize olayın meydana geldiği yere yakın bir hastanede ilk müdahaleleri gerçekleştirilmiş ve ardından ilimizdeki tam teşekküllü hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen polis memurumuz  kurtarılamayarak şehit olmuştur. Olay yerinden kaçan şüpheli şahsın yakalanması için güvenlik güçlerimizce geniş çaplı çalışma başlatılmıştır" denildi.

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