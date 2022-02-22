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    YaşamAdnan Oktar davasıyla ilgili flaş gelişme! Çıplak fotoğraflı katalog
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    Adnan Oktar davasıyla ilgili flaş gelişme! Çıplak fotoğraflı katalog

    Yerel mahkemece Adnan Oktar Organize Suç Örgütü üyelerine 9 bin 803'er yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce incelenirken sanıkların 'Biz dindar insanlarız' şeklinde dilekçe sunduğu öğrenildi. Buna karşılık şikayetçilerin avukatı Andaç Maraşlıoğlu, kitapçık şeklinde hazırladığı dilekçeyi mahkemeye sundu. Fotoğrafların yer aldığı kitapçıkta Maraşlıoğlu, örgüt üyelerinin çıplaklık ile ayetleri aynı anda paylaşarak halkı kışkırttığını ve tazminat davaları açarak örgüte milyonlarca lira gelir sağladığını vurguladı.

    22.02.2022 - 10:18 | | Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
    Adnan Oktar davasıyla ilgili flaş gelişme! Çıplak fotoğraflı katalog

    İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığa çeşitli suçlardan ayrı ayrı verdiği 9 bin 803 yıllık hapis cezası ile yine çeşitli suçlardan 80 sanığa 3 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezalarını incelemeye devam ediyor.

    Yerel mahkemece değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılan sanıkların ise İstinaf'daki dosyaya dindar ve milliyetçi olduklarını öne sürdükleri dilekçeler sunduğu öğrenildi. Müştekilerin avukatı Andaç Maraşlıoğlu ise "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Cinsel Sömürü Sistemi ve Kadınlar Üzerinden Din İstismarı" isimli kitapçık hazırlayarak İstinaf'a sundu.

    Adnan Oktar davasıyla ilgili flaş gelişme Çıplak fotoğraflı katalog

    Avukat Maraşlıoğlu, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü, İstinaf'ta görülmekte olan dosyaya her gün 'Biz çok dindar, Türk adet ve göreneklerine uygun yaşayan milliyetçi mukaddesatçı insanlarız. Adnan Oktar ilim irfan faaliyetleriyle ilgilenen dünya çapında bir yazardır' minvalinde örgütsel şekilde toplu dilekçeler vermektedir" dedi.

    'ÇIPLAKLIK VE AYETLERİ AYNI ANDA PAYLAŞARAK HALKI KIŞKIRTTILAR'

    Sanıkların iddialarının tam tersi yönünde hayat yaşadıklarını vurgulayan Maraşlıoğlu, "Dilekçelerin tam tersine içinde her türlü sapıklığın, çıplaklığın olduğu kadının cinsel obje olarak kullanıldığı resimlerin neredeyse tamamı Adnan Oktar'ın evinde çekilmiş, daha sonra sosyal medyalarından ayet ve dini söylemlerle paylaşıp iddianamede yer aldığı ve ispat edildiği şekliyle halkı kışkırtıp daha sonra tazminat davaları açarak örgüte milyonlarca lira gelir getirdiklerini, yazdıkları dilekçelerin aksine bir yaşam sürdürdüklerini yorumsuz olarak fotoğraflarla koymak istedim" ifadelerini kullandı.

    Adnan Oktar davasıyla ilgili flaş gelişme Çıplak fotoğraflı katalog

    'İNSANLARI ALDATMAK ÜZERİNE OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN DİLEKÇEMDE YER VERDİM'

    Maraşlıoğlu, kitapçığın sonunda yer verdiği 'Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlarla' ilgili ise "Sevgi ve barış söyleminin tamamen insanları aldatmak ve kandırmak üzerine olduğunu göstermek için dilekçede yer verdim" dedi.

    Adnan Oktar davasıyla ilgili flaş gelişme Çıplak fotoğraflı katalog

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