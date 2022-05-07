Adana'da kazada yaralanan asker şehit düştü

Kozan-Adana Karayolu'nda Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı 01 JAA 081 plakalı askeri araç ile Kayseri istikametinden Kadirli istikametine seyir halinde olan Mustafa Ç. yönetimindeki 01 JB 505 plakalı otomobil çarpıştı. Askeri araç devrilirken, otomobil refüje çıktı.

Kazada Osmaniye Düziçi nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan ile Malatya nüfusuna kayıtlı Asteğmen Burak Şahin şehit oldu, yaralı askerler Muharrem Efendi Dündar, Fuat Bolat ve İsmail Akcin Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak bugün şehit düştü.