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    Yaşam5 yıl boyunca abisinin kimliğini kullanmış! 22 yıl hapisle aranan kişi yakalandı
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    5 yıl boyunca abisinin kimliğini kullanmış! 22 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 38 suçtan kaydı olan, hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp, Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yakalandı. Alp'in 5 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullandığı belirlendi.

    31.03.2022 - 17:57 | | Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
    5 yıl boyunca abisinin kimliğini kullanmış! 22 yıl hapisle aranan kişi yakalandı

    Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT, 38 suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık, yağma, hükümlü tutuklunun kaçmasına yardım, dolandırıcılık, dokunulmazlığının ihlali ve hakaret gibi 23 ayrı suçtan hakkında kesinleşmiş 22 yıl 11 ay 5 gün hapis cezası bulunan Muammer Alp'in ilçeye geldiğini belirledi.

    5 yıldır aranan Alp, ekiplerin takibi sonucu yakalandı. Muammer Alp'in üzerinde yapılan aramada ağabeyi Yıldıray Alp'e ait kimlik kartı bulundu. Alp’in 5 yıl boyunca ağabeyinin kimliğini kullandığı tespit edildi.

    Bilgisine başvurulan Yıldıray Alp kimliğinin kardeşinde olduğunu bilmediğini, kaybettiğini sandığını anlattı. Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Muammer Alp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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