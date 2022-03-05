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    Yaşam15 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç istismar! Babasına söyleyince ortaya çıktı
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    15 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç istismar! Babasına söyleyince ortaya çıktı

    Çanakkale'de iş yeri sahibi M.Ç. (43), yanında çalışan 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu kamera görüntüsüyle tespit edilerek tutuklandı.

    05.03.2022 - 15:51 | | Fatih DALDAL/ ÇANAKKALE, (DHA)
    15 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç istismar! Babasına söyleyince ortaya çıktı

    Olay, dün Bayramiç ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. M.Ç., yanında çalışan kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun tacizi ailesine anlatmasıyla babası, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, M.Ç.'den şikayetçi oldu.

    Soruşturma başlatan polis, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde, kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu tespit edilen M.Ç., gözaltına alındı. Polis tarafından emniyete getirilen M.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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