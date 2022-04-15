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    Yaşam15 gündür kaldığı otel odasında ölü bulundu
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    15 gündür kaldığı otel odasında ölü bulundu

    Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Taner Öz'ün (45), 15 gündür kaldığı oteldeki odasında görevliler tarafından cansız bedeni bulundu.

    15.04.2022 - 13:18 |
    15 gündür kaldığı otel odasında ölü bulundu

    Olay, saat 12.00 sıralarında, Gülük Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. 15 gündür otelde kaldığı öğrenilen Taner Öz'den haber alamayan personel, kapı da açılmayınca odasına girdi. Öz'ü lavaboda hareketsiz bulan görevlilerin ihbarıyla sağlık ekibi geldi. Yapılan kontrolde Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Öz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Taner Öz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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