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    Yaşam14 gün önce nehre düşen Yağmur Özkan'ın cesedi bulundu!
    HaberlerYaşam Haberleri 14 gün önce nehre düşen Yağmur Özkan'ın cesedi bulundu!
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    14 gün önce nehre düşen Yağmur Özkan'ın cesedi bulundu!

    Muş’ta 14 gün önce Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan'ın cesedi, polis dalgıçlar öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda bulundu.

    07.03.2022 - 18:19 | | İHA
    14 gün önce nehre düşen Yağmur Özkan'ın cesedi bulundu!

    22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri Köprüsünden suya düşen Muş İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için 14 gündür sürdürülen arama çalışmaları bugün sonuç verdi. Muş Emniyet Müdürü Engin Kaloğlu koordinasyonunda yürütülen aramaya; polis, AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri ile Konya, Ordu, Artvin, Mersin ve Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında görevli 46 dalgıç polis destek veriyordu. Karasu ve Murat nehirlerinde kıyı, su yüzeyi ve su altından arama çalışması yapan 46 dalgıç ve çok sayıda polis ile AFAD ekibi, öğleden sonra Yağmur Özkan’ın cansız bedenine ulaştı.

    Karasu Nehri’ne düştükten sonra cesedi suda sürüklenen Yağmur, Murat Nehri’nin 15. kilometresinde bulundu. Ekipler cesedi botla kıyıya getirdikten sonra, bölgede bulunan cumhuriyet savcısı tarafından ön incelemesi yapılan ceset, daha sonra Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

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    Aile fertleri ise cesedin kıyıya getirilmesi sırasında gözyaşlarına hakim olamadılar. Baba Necmettin Özkan ise bugüne kadar ilgilenen herkese teşekkür ederek, “Rabbim herkesten razı olsun. Rabbim devletimize milletimize zeval vermesin. Herkes çok yakından ilgilendi. Çocuğum 14 gün sonra bulundu. Kaderinde bu yazılmıştı, bu olacaktı" ifadelerini kullandı.

    Muş Valisi İlker Gündüzöz ise ekiplerin günlerdir Yağmur'u bulmak için çalıştığını belirterek, "Keşke ölüsünü değil dirisini bulsaydık. Ama hiç vazgeçmedik ve nihayet bulduk. Polis, jandarma, AFAD hepsinin emeği var. Tüm çalışanlara teşekkür ederim. Kızımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Pek çok yerden ekip geldi. Özellikle emniyetimizin yoğun bir çalışması oldu. Çalışmalar hiç bırakılmadı, yoğun şekilde sürdürüldü. Teknik olarak iyi bir çalışma yapıldı. Allah rahmet eylesin, ailemize de başsağlığı ve sabır diliyorum" şeklinde konuştu.

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