1,5 milyar para akışı olan ‘yasa dışı’ bahis çetesinde 14 tutuklama

Gökhan R.’nin elebaşılık yaptığı sanal bahis çetesi, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 6 ay süren takibi sonucu tespit edildi. 22 Şubat 2022 tarihinde Diyarbakır ve İstanbul’da 32 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 26 şüphelinin tamamı yakalandığı bildirildi.

1,5 milyardan fazla para akışının tespit edildiği sanal bahis çetesine yapılan operasyonda 120 adet cep telefonu, 126 adet sim kart, 24 adet laptop, 5 adet Hard Disk, 10 adet Flash Bellek ve çok sayıda 3.kişilere ait banka kartları ele geçirildiği, ele geçirilen materyallerinin incelemesinin devam ettiği belirtildi.

25 Şubat 2022 tarihinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden, örgütün elebaşı Gökhan R. ile 14 kişinin tutuklandığı, 11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.