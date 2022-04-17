TBMM BaÅŸkanÄ± Åžentop iÅŸ insanlarÄ± ile iftar yaptÄ±

TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi (TBMM) BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop, AsrÄ±n Ä°ÅŸ AdamlarÄ± DerneÄŸi'nin(ASRÄ°AD) BakÄ±rkÃ¶y'de dÃ¼zenlediÄŸi iftar programÄ±na katÄ±ldÄ±. Ä°ftar programÄ±na Åžentop'un yanÄ± sÄ±ra Â ASRÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Adnan DanÄ±ÅŸman, Ä°stanbul Ticaret OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Åžekib AvgadiÃ§ ve birÃ§ok dernek Ã¼yesi katÄ±ldÄ±. Kuran'Ä± Kerim tilavetinin ardÄ±ndan oruÃ§lar aÃ§Ä±ldÄ±. ASRÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Adnan DanÄ±ÅŸman ve Ä°TO BaÅŸkanÄ± Åžekib AvgadiÃ§'in selamlama konuÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±nda kÃ¼rsÃ¼ye TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop geldi.Â

"15 TEMMUZ Ä°STÄ°SNAÄ° BÄ°R HAREKETTÄ°"

Åžentop konuÅŸmasÄ±nda 15 Temmuz'un halk harekeleri tarihi aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemine deÄŸinirken, "Bizim birliÄŸimiz beraberliÄŸimiz millet olarak tahkim etme meselesidir. Bunu bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de baÅŸardÄ±k. Bunun bÃ¶yle olduÄŸunu da ispat ettik 15 Temmuz'da. 15 Temmuz'da farklÄ± siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlerden bÃ¼tÃ¼n insanlar sokaklara dÃ¶kÃ¼ldÃ¼. 15 Temmuz insanlÄ±k tarihinde de halk hareketleri aÃ§Ä±sÄ±ndan da Ã§ok istisnai bir hareketti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ halk hareketleri genelde devlete karÅŸÄ± geliÅŸmiÅŸtir tÃ¼m dÃ¼nyada. 15 Temmuz'daki halk hareketi ise devleti korumaya yÃ¶nelik geliÅŸmiÅŸ bir harekettir. Halk hareketleri tarihinin de istisnai bir tablosudur. Bu milletimizin hangi konuda birlik olduÄŸunu gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli bir hadisedir. Devlete, hÃ¼kÃ¼mete, anayasal dÃ¼zene sahip Ã§Ä±kma noktasÄ±nda milletimizin kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± burada mÃ¼ÅŸahade ettik" ifadelerini kullandÄ±.

ProgramÄ±n sonunda ASRÄ°AD Genel BaÅŸkanÄ± Adnan DanÄ±ÅŸman, TBMM BaÅŸkanÄ± Mustafa Åžentop'a tablo hediye etti. Program toplu fotoÄŸraf Ã§ekiminin ardÄ±ndan sona erdi.