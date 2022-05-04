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Şentop, 5 ülkenin Meclis ve Senato başkanları ile bayramlaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı dolayısıyla 5 ülkenin Meclis ve Senato başkanlarıyla telefonda görüşerek, bayramlarını tebrik etti.

04.05.2022 - 18:55 | | DHA
Şentop, 5 ülkenin Meclis ve Senato başkanları ile bayramlaştı

TBMM Başkanı Şentop, Ramazan Bayramı'nın son gününde Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov, Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, Malezya Senato Başkanı Rais Yatim, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjıl ile Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughalı ve Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koshanov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Şentop, mevkidaşlarının ve ülke halklarının Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın İslam alemi ve tüm insanlık için, sağlık, afiyet, huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. Görüşmelerde karşılıklı bayram tebriğinin yanı sıra, ikili ilişkiler, son dönemdeki bölgesel ve siyasi gelişmeler de alındı.

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