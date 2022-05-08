Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır: Sahte pehlivanlar, milletin önünden çekilin

Milli Yol Partisi Kahramanmaraş 1'inci Olağan Kongresi, Genel Başkan Remzi Çayır'ın katılımıyla yapıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde; Halil Toraman'ın tek adaylığında yapılan kongre, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturuldu.

Daha sonra kürsüye gelen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, burada bir konuşma yaptı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yaşananlara değinen Çayır, "2-3 gündür Türkiye, olmadık işlerle uğraşıyor. Millet, bu oyunun içinde yok. Ankara'nın göbeğine iki yalancı pehlivan çıkmış. Adam, elit bir ailenin içinde büyümüş. Ne yumruk yemiş ne de atmış. Kabadayılığa kalkışıyor. Öbürü de devleti arkasına almış. Devlet sıfatıyla millete iftira atıyor. Sahte pehlivanlar, milletin önünden çekilin. Milletin gündemini işgal etmeyin" dedi. Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da eleştirilerde bulunurken, kongre sonunda Halil Toraman, Milli Yol Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı seçildi.