Kemal Kılıçdaroğlu Hrant Dink Vakfı'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile birlikte bugün saat 11.00'da Hrant Dink Vakfını ziyaret etti. Basın mensuplarının alınmadığı ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü. Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nu Hrant Dink'in eşi Rakel Dink kapıda uğurladı. Rakel Dink ile tokalaşarak veda eden Kılıçdaroğlu daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"GERÇEK KATİLLER HENÜZ AYDINLIĞA ÇIKARILMADI"

Kılıçdaroğlu, "İktidarımızda bazı karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğimizi ve daha sonra mağdurlarla helalleşeceğimizi anlatmak için buraya geldim. Büyük acılar yaşanan bir ülkeyiz. Bunu hak etmiyoruz. Hepimiz huzur içinde birlikte yaşamak istiyoruz. Birliğimiz buna bağlı. Huzura bağlı, beraber yaşamak, beraber gülmek, yeri gelirse beraber ağlamak, beraber kucaklaşmak, sevgiyi büyütmek. Bütün hedefimiz, bütün amacımız bu olmalı. Bunun için buraya geldim. Karanlık mihraklarla mücadele etmek ve daha sonra helalleşmek temel hedefimiz olmalı" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Hrant Dink'in, rahmetlinin, tetikçisi hapiste. Ama gerçek katiller henüz aydınlığa çıkarılmadı, henüz bulunmadı. Eğer siz 'Karanlık güç odaklarıyla mücadele edeceğim' diye yola çıkıyorsanız gerçek katillere ulaşmalısınız ve bulmalısınız onları. O zaman bu toplumda biz helalleşme düzeyine gelmiş oluruz. Helalleşebiliriz. Rakel Hanım'ın çok güzel bir sözü var; 'Bir çocuktan bir katil yaratan o derin karanlık'. O derin karanlığı sorgulamazsak üzerine gitmezsek çetelerle, yeraltı dünyasıyla iş birliği yapan o derin karanlığı mutlaka aydınlatmak zorundayız. Ve devletin içine çöreklenen o kişileri devletin içinden çekip çıkarmamız lazım. O zaman biz bu ülkede huzuru sağlarız. Benim bütün hedefim, bütün amacım bu güzel ülkede beraberce huzur içinde yaşamak. Eğer bir miras bırakacaksak bu güzel ülkeye o miras sevgi olacak ve barış olacak. Sevgiyle ve barışla hep birlikte kucaklaşacağız. Bizi kabul ettiği için Rakel Hanım'a çok çok teşekkür ederim. Acılarını biliyorum. Yaşadığı acıların farkındayım. Ama o yine az önce de ifade ettim, eğer bir çocuğu karanlık bazı odaklar, kurşun sıkar hale getiriyorsa o karanlık odakların mutlaka aydınlığa çıkarılması lazım. Bunun mücadelesini de beraber yapacağız. Ve daha sonra bunu gerçekleştirdikten sonra da gelip burada helalleşmeyi sağlayacağız." Kılıçdaroğlu açıklamasının ardından Rakel Dink ile bir kez daha tokalaştıktan sonra beraberindekilerle ayrıldı.