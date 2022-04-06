İYİ Parti'de Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi? 'Genel Başkanımla görüşeceğim' deyip açıkladı: Bundan sonra...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yaptı. Yeni divanda kendisine yer verilmeyen İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun “partisinden istifa edeceği” iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.

“PARTİM ADINA MÜCADELE EDECEĞİM”

İddialara ilişkin açıklama yapan Ağıralioğlu şunları söyledi:

''Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım. Sayın Genel Başkanımla görüşeceğim.''

Yavuz Ağıralioğlu, eski listede İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı'ydı...