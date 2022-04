İYİ Parti lideri Akşener: Seçmen, siyasetçinin velinimetidir

Birtakım ziyaretler için İzmir'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes ilçesindeki meydanda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Akşener, "Benimle beraber olmanızdan duyduğum onuru, gururu ve heyecanı sizlerle paylaşmak isterim. Aranızda olmak ve sizlerle dertleşmek fırsatını bana tanıdığınız için size teşekkür ediyorum. Ama bu aynı zamanda bir vebal. Hakkınızı bana helal edin. Allah beni sizlere karşı utandırmasın, size yalan söyleyenlerden eylemesin, verdiği sözleri unutanlardan da eylemesin, saraylara kapananlardan da eylemesin. Aranızdan çıkmayı bana nasip etmesin" ifadesini kullandı.

Bir süredir ilçe ilçe gezerek esnaf ziyareti yaptığını dile getiren Akşener, "Pandemi yoktu, sonra başladı. Şu dükkanların içinde neler öğrendim bilseniz. Pandemiyi birlikte yaşadık. Sonra dolar bir zıpladı bir indi. Bu yürüyüşe başlama nedenim; çok uzun zamandır Türkiye birbirinin karşısına dikildi. İnsanlar birbirine düşman edildi. Komşunun, komşunun tuzuna ihtiyacı vardır, söyleminden gelen bizler birbirimizden ayrıldık. O dükkanların içinde 92 puanla atanamayan devlet memuru adayları gördüm. Dayısı yoktu. Ama 58 puan alıp atanan gençler gördüm. Nasıl bir kayırmacılık yapıldığını gördüm. Tencere kaynatamayan kadınlar gördüm. Gebe ineğini kesime göndermek zorunda kalan besici gördüm. Yem fiyatları o kadar uçtu ki mallarına oruç tutmayı öğreten çiftçiler gördüm. 5 maaş alan danışmanlar var. 314 bin lira maaş alan müdürler var. 5 yandaş korunurken sizin çocuklarınız işsiz. Yakın dostlarının cebine tam 24 milyar lira koydular. Kimin parası, sizin paranız" diye konuştu.

'SEÇMENİN VELİNİMET OLDUĞUNU ANLATMAK İÇİN YOLLARDAYIM'

Esnafın olduğu gibi seçmenin de siyasetçinin velinimeti olduğunu belirten Meral Akşener, şöyle devam etti:

"Dükkanlarda en önemli insan müşteridir. Seçmen de siyasetçinin velinimetidir. Unutuldu, ağalara bunu birlikte hatırlatacağız. Ben dahil, hepsi karşınızda ‘hazır ol’da duracak. Siz seçmensiniz. Seçmenin velinimet olduğunu anlatmak için yollardayım. Sizlerle el ele tutuşup seçimde sandıkta bu arkadaşları demokrasiyle göndereceğiz. Onlar bir illüzyonda yaşayadursun, biz gerçekleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu ülke çok büyük, potansiyeli var. Bu millet irfan sahibi insanlardan oluşuyor. Çalmayınca, rüşvet almayınca bu ülkenin insanları herkese yeter."

ESNAF LOKANTASINDAN SİFTAH İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI

Meral Akşener, meydandaki konuşmasının ardından esnafı tek tek dolaşarak hem dükkan sahipleri hem de çalışanlarla sohbet etti. Esnafın günlük satışlarını soran Akşener, halkın alım gücü ile ilgili bilgi aldı. Son olarak bir esnaf lokantasını ziyaret eden Akşener, "İlk siftahın benden olsun. Akşama eşime iftar için yemek götüreceğim" dedi. Akşener, 50 lira karşılığında zeytinyağlı pırasa ve fırın köfteyi paket yaptırarak satın aldı. Akşener ve beraberindeki partililer daha sonra konvoy halinde Bornova ilçesine hareket etti.

'DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI AKTARACAĞIM'



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Menderes'in ardından geçtiği Bornova ilçesi Çamdibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Bornova'nın deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Akşener, depremzedelerin bazı sıkıntılar yaşadığını dile getirdi. Akşener, "Bu gezilerin odak noktası sizsiniz. Dışarda iktidarı eleştirip vaatlerimi söylüyorum. Ama bu dükkanların içinde propaganda yapmadım. İşsiz gençlerin sorunlarını kamuoyunun gündemine getirmekle görevliyiz. 75 bin ev sahibi depremzedenin derdini anlatmak bizim görevimiz. Grup konuşmamda bu sorunları aktaracağım, çözümlerimizi sunacak ve depremzedelerin sorunlarına dikkat çekeceğiz" dedi.



Akşener'in mikrofonu uzattığı bir depremzede, "İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği üyeleri olarak bütün halindeyiz. 75 bin hane şu an evleri arsa olarak bekliyoruz. Çünkü bizi kentsel dönüşümcü sanıyorlar. Oysa ben, sabah çıktığım eve akşam dönemedim. Ben kentsel dönüşümcü gibi evimi, paramı hazırlamadım. Şu an diyorlar ki; '400 bin liralık krediyi birçok şarta rağmen çekebilirsen ev sahibi olursun.' Ayda 8 bin 300 lira ben ödeyemem, emekli ödeyemez. Üstelik 10 yıl boyunca. Bizim tek isteğimiz, deprem vergisini sorgulamıyorum. Sadece bize faizsiz 18 yıl geri ödemeli, 2 yıl ötelemeli kredi verilsin. Çünkü şu an kiradayız. Biz yine borcumuzu ödeyelim. Yıllarca uğraştık ev sahibi olmak için" diye konuştu.



'ÇIRAK ÇIKAN SİZSİNİZ'



Bornova'nın ardından Kemalpaşa Meydanı'nda vatandaşla bir araya gelen Akşener, burada yaptığı konuşmada ise ülkedeki siyasetin dilinin gerilimi arttırdığını belirterek, "Bizi kavga ettiren bir dil üzerinden politika yaptı. Ceketini asıp seçilme üzerine siyasi bir dil inşa edildi. Bunun neticesinde çırak çıkan sizsiniz. Senin çocuğunun işsizliğini düşünen olmadı. Bir esnaf dükkanına girdim, sadece vitrindeki elektrikleri açmış, "Hiç klima çalıştırmadım. Gelen fatura 350 lira' diyor. 15 bin lira elektrik parası veren bir esnaf ne kazanacak. Oysaki esnaf ülkenin bel kemiğidir" diye konuştu.



Akşener Kemalpaşa'daki esnaf ziyaretinin ardından İzmir'den ayrıldı.