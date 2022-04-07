GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetBakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
HaberlerSiyaset Haberleri Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
ABONE OL

Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.

07.04.2022 - 14:59 | | BELÇİKA, (DHA)-
Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'yi yeni görevi için tebrik ettik, ilişkilerimizi ele aldık. Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne desteğimiz tam” ifadelerini kullandı.

 

 

GÜNCEL HABERLER

Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de göreve başlıyor

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

Bakan Çavuşoğlu'ndan Brüksel'de önemli açıklamalar! 'Buça'dan gelen görüntüler müzakereleri gölgeledi'

Sıradaki Haber
Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

Bu mesajı aldıysanız dikkat! Hemen e-Devlet'e girip bakın, 'dosya numarası' detayı...

Sıradaki Haber
Bucha’da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

Bucha’da bir sivil Rusya'nın evini taramasıyla yatağında can verdi

Sıradaki Haber
Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

Emekli bayram ikramiyesi 2022 ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu, kimlere verilecek?

Sıradaki Haber