Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.
07.04.2022 - 14:59 | | BELÇİKA, (DHA)-
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, “Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'yi yeni görevi için tebrik ettik, ilişkilerimizi ele aldık. Gürcistan’ın toprak bütünlüğüne desteğimiz tam” ifadelerini kullandı.