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İYİ Parti Lideri Akşener: Seçmen çantada keklik olmamalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 yıldır şehir şehir gezdiğini belirterek, “Yapmaya çalıştığım şey, seçmenin velinimet olmasıdır. Çantada keklik olmaktan, cepte keklik olmaktan çıkmasıdır” dedi.

14.04.2022 - 17:10 | | Semih ŞAHİN- Yavuz YILMAZ- Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA, (DHA)
İYİ Parti Lideri Akşener: Seçmen çantada keklik olmamalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa’nın İnegöl ve Yenişehir ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunup, istek ve şikayetleri dinledi. Akşener’e ziyaretlerde partisinin TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, İl Başkanı Selçuk Türkoğlu ve ilçe başkanları eşlik etti. İlk olarak İnegöl ilçesinde esnafla buluşan Akşener, Atatürk Bulvarı üzerinde toplanan kalabalığa seslendi. Akşener, “Tam 20 Ocak 2020’den beri ben şehir şehir, esnaf esnaf, ilçe ilçe geziyorum. Bu geziye çıkma nedenim, Türkiye’de çok uzun yıllardır şuculuk, buculuk üzerinden siyasetçiler birbirimizi kutuplaştırarak, birbirimize düşman edilerek, komşuyu komşunun karşısına dikerek, çok kolay oy alıyorlar. Halbuki dertlere getirilen çözüm üzerinden rekabet etsek, siz kazanırsınız” dedi. 

‘SEÇMEN ÇANTADA KEKLİK OLMAMALI’

Sokağın ve esnafın nabzını tutmak için 2 yıldır gitmedik yer bırakmadığını söyleyen Akşener, “Herkes İnegöl’e gelip, burada aranızda bir kamyon polis olmadan sizle görüşecek. Siz bizi tartacaksınız. Hangimiz uygunsa, hangimiz size daha doğru çareler üretmişsek onu destekleyeceksiniz. Yapmaya çalıştığım şey, seçmenin velinimet olmasıdır. Çantada keklik olmaktan, cepte keklik olmaktan çıkmasıdır. Bunun için besicinin derdini bileceksin, çözüm üreteceksin. İşsiz gencin, torpil bulamayan gencin derdini bileceksin, çözüm üreteceksin. Esnafın derdini bileceksin. Siftahsız dükkan kapatmanın ne manaya geldiğini bileceksin, çözüm üreteceksin. Elektrik paralarından şikayet eden esnafın, ev kadının ve besicinin, çiftçinin derdini bileceksin, çözüm üreteceksin. Çiftçilik, tarım bitti. Dışarıdan ithal ederek, savaş olan Ukrayna’dan çiçek yağı ithal ediliyor. Ayıptır ya ayıptır. Bununla övünüyorlar. Devlet olmanın özelliği, görevi, aç açıkta insan bırakmamaktır. İstiklal savaşının olduğu yıllarda yanmış yıkılmış bir ülkede aç ve açıkta insan bırakmamak için çaba gösterenlerin bugünkü evlatlarıysak, bugünkü torunlarıysak elbette o görevi yerine getirmeliyiz.”

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