İBB Başkanı İmamoğlu cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV’de canlı yayına katıldı. Başkanlığıma “7,5’dan 8 veririm” diyen İmamoğlu, “Bu zor dönemde yetişemediğimiz işler, engelleme unsurlarını da başkasına mal etmiyorum, kendimden kırıyorum yine. Bazı işler daha hızlı olurdu” dedi.

İMAMOĞLU'DAN CUMHURBAŞKANI ADAYI AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında Cumhurbaşkanlığı 2023 seçileri için adayını açıklayarak, "Türkiye siyaset tarihinde benim genel başkanım Sayın kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener çok önemli ve çok tarihi bir süreç yönettiler. Özellikle 2018 öncesi bir demokrasi mücadelesi noktasında iyi partinin seçime girmesi için ortaya konan o çaba ve sonrasında Millet İttifakı'nın olgunlaşması ardından yerel seçimlerdeki kazanımlar ve şimdi de 6 siyasi partinin kurduğu ortak akıl. Bunu söyleyelim ki insanların bakış açımızı anlaması açısından; her Cumhuriyet Halk Partilinin cumhurbaşkanı adayı kendi partisinin genel başkanıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, benim de adayımdır. Tabii ki Türkiye'nin önünde bir süreç var 6 siyasi parti bir masaya oturmuş ülke geleceği adına karar verecek. İlk defa denenmiş bir asistem kolay değil. Günün sonunda en doğru kararı vermek zorundalar. Ben uzaktan izleyecek miyim? Hayır. Ekrem İmamoğlu elbette ki bu sürecin teminatı en fazla çalışanı olmak zorundadır. En fazla motivasyonu sağlayanların başında gelmelidir. 6 lider en doğru kararı vermek durumundadır. Biz de bu doğru kararın doğru yolculuğun tabiri caizse neferi gibi çalışmak durumundayız" sözlerini kaydetti.