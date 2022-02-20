GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetHDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı
HaberlerSiyaset Haberleri HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı
ABONE OL

HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'nin de içinde bulunduğu otomobil minibüse çarptı. Sait Dede, kazadan yara almadan kurtulurken, 2 kişi yaralandı.

20.02.2022 - 13:34 | | Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)
HDP'li vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Hakkari-Van kara yolunda Tekser mevkisinde meydana geldi. İl kongresi için Hakkari'ye giden HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede'ye ait otomobil, önünde ilerleyen minibüse çarptı.

HDPli vekilin otomobili, minibüse çarptı: 2 yaralı

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarına savruldu. İhbarla olay yerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içindeki Sait Dede yara almadan kurtulurken, iki partili hafif yaralandı. Araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    GÜNCEL HABERLER

    Faturalar ile ilgili flaş detay! Kayıp-kaçak bedeli...

    Faturalar ile ilgili flaş detay! Kayıp-kaçak bedeli...

    Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

    Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

    Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

    Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Faturalar ile ilgili flaş detay! Kayıp-kaçak bedeli...

    Faturalar ile ilgili flaş detay! Kayıp-kaçak bedeli...

    Sıradaki Haber
    Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

    Evlerdeki gizli tehlike için kritik uyarı! Binalarda bodrum ve zemin katlarda...

    Sıradaki Haber
    Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

    Kraliçe 2. Elizabeth koronavirüse yakalandı

    Sıradaki Haber
    65 yaşını dolduran hekim re’sen emekliye sevk edilir mi?

    65 yaşını dolduran hekim re’sen emekliye sevk edilir mi?

    Sıradaki Haber