GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
SiyasetHDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı
HaberlerSiyaset Haberleri HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı
ABONE OL

HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, tutuklandı.

28.04.2022 - 22:39 | | Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)
HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Direk, çıkarıldığı mahkemede, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la görüştü

O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı

HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Direk tutuklandı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

O memurlar yakalandı! 'Sahte oturum izni' operasyonu... Aralarında bakın kimler var

Sıradaki Haber
Gizemli hastalık paniği! Hasta sayısı giderek artıyor

Gizemli hastalık paniği! Hasta sayısı giderek artıyor

Sıradaki Haber
Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Süper Loto sonuçları sorgulama: 28 Nisan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

Sıradaki Haber
Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

Bekçi alımı başvuru ekranı: Bekçi alımı yaş sınırı, boy kilo şartları nelerdir, 3250 bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

Sıradaki Haber