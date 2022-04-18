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SiyasetFatih Erbakan: Kaynaklar millete aktarılmalı
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Fatih Erbakan: Kaynaklar millete aktarılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı yazılı açıklamada, “Yapılması gereken ‘önce millet’ anlayışıyla kaynaklar millete aktarılmalıdır. ‘Önce millet’ anlayışıyla bütün bu adımları atacak olan da adil paylaşımla aziz milletimizi bu durumdan kurtaracak olan da Millî Görüş’tür, Yeniden Refah Partisi’dir” dedi.

18.04.2022 - 13:01 | | DHA
Fatih Erbakan: Kaynaklar millete aktarılmalı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, ‘indirim kuponlu ekmek’ satışına tepki gösterdi. Erbakan, “Tarım Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) önünde ucuz Ayçiçek yağı kuyrukları, Et ve Süt Kurumu önünde ucuz et kuyrukları, Halk Ekmek kuyrukları kilometrelerce uzadı gitti. Şimdi de ‘karneyle ekmek’ dönemini andıran ‘ekmek kuponu’ uygulaması dönemini yaşıyoruz. AK Partili belediyeler vatandaşa indirimli ekmek alsınlar diye özel kupon bastırıp dağıtıyor. Bu uygulama karşı karşıya olduğumuz acı gerçeği yüzümüze haykırıyor, milyonlarca vatandaş bir kuru ekmeğe muhtaç hale getirildi. Gerçekten de yazık, hem de çok yazık. Yapılması gereken ‘önce millet’ anlayışıyla kaynaklar millete aktarılmalıdır. İktidarın görevi, dar gelirli milyonların alım gücünü, refah seviyesini artıracak adımları atmak, halkı temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumdan kurtarmaktır. Bir iktidarın asıl görevi işte budur, bedava veya indirimli ekmek dağıtmak değildir. ‘Önce millet’ anlayışıyla bütün bu adımları atacak olan da adil paylaşımla aziz milletimizi bu durumdan kurtaracak olan da Millî Görüş’tür, Yeniden Refah Partisi’dir” dedi.

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