Erbakan: Gelin 'Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Ankara İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Anadolu Buluşmaları programı kapsamında ‘Ankara'da Refah Var, Refah Ankara Sokaklarında’ sloganı ile tüm İlçelerde esnaf ziyareti gerçekleştireceklerini söyleyerek, “Özellikle Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkiler Başkanlığının aylardan beri Türkiye ve Anadolu genelinde yürüttüğü bu çalışmayı Ankara’da gerçekleştireceğiz.

Bütün ilçelerde ekiplerimizle sahaya ineceğiz. Esnafımızın, halkımızın dertlerine kulak vermek ve Yeniden Refah partimizin var olduğunu, bu dertlere derman olmak ve sorunları çözmek için ‘biz varız’ diyebilmek adına inşallah çalışmalarımızı, programlarımızı gerçekleştireceğiz. Türkiye genelinde partimizi kurduğumuz günden bu yana ‘sadece seçim zamanı değil, geçim zamanı da milletimizin, esnafımızın yanındayız’ sloganıyla bütün Türkiye’de bu çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

‘BU FATURANIN ALTINDAN KALKMANIZ MÜMKÜN DEĞİL’

Yeni Seçim Kanunu’nda yapılan tüm düzenlemelerin mevcut iktidarın şansını artırmak ve avantaj sağlamasını gerçekleştirmek adına olduğunu ifade eden Erbakan, “Seçim Kurulu Başkanlarını kendi taraflarından belirlemek, az oyla daha çok milletvekili çıkarabilmek, propaganda avantajı sağlamak için yapmış olduğu bu düzenlemelerin yüzde 125’lik enflasyon, astronomik elektrik ve doğalgaz faturaları, adeta yağmur gibi yağan zamlar karşısında mevcut iktidara herhangi bir avantaj sağlayabilmesini mümkün görmüyoruz. Bizim arkadaşlarımız Sinop’ta esnaf ziyareti yapıyorlar. Sinop Türkiye’nin en küçük şehirlerinden bir tanesi. Mütevazi bir pastaneye gidiyorlar. 6 bin lira aylık kirası olan pastaneye gelen elektrik faturası 22 bin lira. Bütün bir Sinop o pastaneden alışveriş yapsa yine de bu elektrik faturasının altından kalkmanız mümkün değil. Bu faturalar açlık, yoksulluk, alım gücünün aylık neredeyse yüzde 20’lik enflasyonla düşmesi karşısında bütün bu yapılan düzenlemelerinde iktidarı kurtarması mümkün değil” dedi.

‘BİR İTTİFAKTA BİRLEŞELİM’

Fatih Erbakan, Millet İttifakı’nın milletin sorunlarını çözebilecek çözüm önerilerinin olmadığını söyleyerek, şunları kaydetti:

“Yağmurdan kaçarken doluya tutulmamız lazım. Millet İttifakının bu millete verebileceği bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Şimdiki söylemlerinden ve geçmiş dönem yaptıklarından ‘yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır’. Bu millete verebilecekleri, sorunları çözebilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Ne ekonomik buhrandan çıkmak için bir kaynak paketleri, çözüm önerileri var, ne Güneydoğu sorunuyla ilgili çözüm önerileri var, ne de dış politikayla ilgili elle tutulur bir çözüm önerileri var. Bir mutabakat yapıyorlar. Avrupa milletine tam manasıyla teslim olacağız. Tekrardan parlamenter sisteme geçeceğiz. İstanbul Sözleşmesini geri getireceğiz. Bunları konuşmaktan öteye gidemiyorlar. Geliniz, Millî Görüş prensipleri içerisinde paylaşımda, yönetimde adaleti sağlamak üzere borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomiye geçmek ve D60’ı kurmak üzere bir ‘Anadolu İttifakı’nı gerçekleştirelim. Milli Selamet İttifakı’nı gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması, kurtuluşa çıkması için bir ittifak altında birleşelim. Bu çağrımızı bir kez daha özellikle oradaki 5 tane partiye yapıyoruz. Bu olmazsa dahi bizim Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere en güçlü bir şekilde gireceğimizi ve çok ciddi bir aktör olarak Türk siyasetine yön vereceğimizi de ifade etmek istiyorum.”

Fatih Erbakan, ayrıca Doğu ve Güneydoğu’daki 15 ilde yaptırdıkları anketlerde yüzde 9’luk bir oy oranına ulaştıklarını ifade ederek, İstanbul’un 20 ilçesinde yaptıkları ankette de yüzde 9,5’luk oy oranına ulaştıklarını söyledi. Erbakan, 69 ilde yapılan ankette de kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 10,5’luk bir oy oranına ulaştıklarını belirtti.

Fatih Erbakan basın toplantısının ardından, Yenimahalle ve Demetevler’de esnaf ziyaretinde bulundu.