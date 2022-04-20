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SiyasetEmine Erdoğan kadın girişimcileri iftarda ağırladı: Varlığınız herkese cesaret veriyor
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Emine Erdoğan kadın girişimcileri iftarda ağırladı: Varlığınız herkese cesaret veriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kadın girişimcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde iftarda ağırladı.

20.04.2022 - 23:23 | | DHA
Emine Erdoğan kadın girişimcileri iftarda ağırladı: Varlığınız herkese cesaret veriyor

Emine Erdoğan, çeşitli illerden gelen kadın girişimcilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelerek iftar sofrasında buluştuğu kadınların ilham dolu hikayeleri olduğunu belirtti. Erdoğan, kadın girişimcilerin başarılarının Türk tarihi, medeniyeti ve Anadolu ruhunun ne kadar canlı olduğunu ispat ettiğini ve Anadolu'nun 13'üncü yüzyılındaki Baciyan-i Rum'u teşkil eden kadın kültürünün devamlılığını gösterdiğini belirtti. Anadolu kadınının geçmişten beri girişimci olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, şunları söyledi:

Emine Erdoğan kadın girişimcileri iftarda ağırladı: Varlığınız herkese cesaret veriyor

"Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan, çığır açan hep Anadolu kadınıydı. Bizim ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız, herkese cesaret veriyor. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yaşadığı türlü zorluklar, açmakta zorlandığı kapılar, kıramadığı cam tavanlar var. Kadınlar, onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor."

Emine Erdoğan kadın girişimcileri iftarda ağırladı: Varlığınız herkese cesaret veriyor

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emine Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kadınlar, hayatın her alanına emeğiyle değer katıyor. İlham veren girişimci kadınlarımızla iftar sofrasında bir araya geldik. Yatırıma dönüşerek ülke sınırlarını aşan nice fikrin başarısına şahit olmak gurur verici." ifadelerini kullandı.

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