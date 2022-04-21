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SiyasetEmine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi
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Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Yüksek Düzeyli İklim Değişikliği Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'de bulunan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

21.04.2022 - 18:15 | | İHA
Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi

Emine Erdoğan'ın, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ve heyetiyle görüşmesinde çevre ve iklim değişikliğiyle mücadele konuları ele alındı.

Emine Erdoğan görüşmede, çevre ve Sıfır Atık konusunun yerel yönetimler tarafından sahiplenilmesi ve çevre konusunda uluslararası iş birliklerinin önemine dikkati çekti.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ise Emine Erdoğan'ın çevre ve sıfır atık konusundaki liderliğini hayranlıkla izlediklerini söyledi.

Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ayrıca, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı imzalanmasını tarihî bir karar olarak niteledi.

Küresel boyutta plastik kullanımının azaltılması konusunun da gündeme geldiği görüşmede, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans’a Sıfır Atık, Sıfır Atık Mavi projelerine ilişkin bilgi verildi, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans da organik gübre konusunda yürüttükleri projeleri anlattı.

AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans, Emine Erdoğan'a AB Türkiye delegasyonunun desteklediği yerel üretim atölyelerinde tasarlanan Isparta'dan doğal oda kokuları ve Ankara tiftiğinden şal hediye etti.

Görüşmeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar da katıldı.

Emine Erdoğan, AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Timmermans ile bir araya geldi

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