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SiyasetDestici: AYM artık bu işi uzatmamalı
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Destici: AYM artık bu işi uzatmamalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması davasına ilişkin, "Anayasa Mahkemesi (AYM) bu işi artık daha fazla uzatmamalı. Anayasamızın ilgili maddelerinde çok açık ve net, hala neyi beklediğini sormak istiyorum" dedi.

27.04.2022 - 15:13 | | Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ ANKARA, (DHA)-
Destici: AYM artık bu işi uzatmamalı

BBP lideri Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Destici, Pençe-Kilit Operasyonu'nu dikkatle izleyip, desteklediklerini belirterek, terörün kaynağında yok edilmesi ve mücadelenin devam etmesi gerektiğini söyledi. Şehitlerin ve on binlerce vatandaşın katili olan terör örgütüne sırtlarını dayadıklarını söyleyen kişilerin, Meclis'te oturmaya devam ettiğini kaydeden Destici, "Buna artık bir çözüm bulunması gerekiyor ve AYM bu iş artık daha fazla uzatmamalı. Anayasamızın ilgili maddelerinde çok açık ve net bir şekilde, herhangi bir siyasi partinin terör örgütleriyle iltisaklı olamayacağı, onun sözcülüğünü yapamayacağı hatta terör eylemlerini kınamadığı takdirde kapatılacağı hükmü çok açıkken hala neyi beklediğini buradan sormak istiyorum" diye konuştu.

'MECLİS, BU 2 HAİNİ YARGIYA GÖNDERMELİ'

HDP'nin sadece terör örgütü PKK'yı desteklemediğini aynı zamanda Ermeni terör örgütleri Hınçak, Taşnak ve Asala'yı da Meclis'e taşıdığını dile getiren Destici, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifiyle ilgili ise "Ermeni soykırım iddialarını Meclis'in gündemine taşıma hatta kanun teklifi verme hadsizliğine kadar gidebiliyorlar ve yine CHP içinden bir milletvekili buna eşlik ediyor. Elbette hukuk bu ikisiyle ilgili gereğini yapacaktır. Meclis de fezlekeler geldiğinde hiç bekletmeden dokunulmazlıklarını kaldırmalı ve bu 2 haini yargıya göndermeli" dedi. 

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan BBP lideri Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup toplantısında yaptığı konuşmasının hatırlatılması üzerine, "Kemal bey son dönemlerde aşırı popülist bir politika izliyor. CHP içindeki tartışmalar dışa taşıyor. CHP içinde ciddi bir rahatsızlık var. Kemal beyin hem partisine hem de 6'lı masaya bir sitemi var" açıklamasında bulundu. 

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